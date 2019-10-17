"Спасіння немає": озвучені характеристики української ракети проти РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що в світі немає засобів протидії ракетам "Блискавка", розробленим в Україні.

"Це нове покоління протикорабельних ракет", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи повідомлення про нове українське озброєння.

За його словами, ракету "Блискавка" виробляє українське конструкторське бюро "Південне". Вона була представлена на недавній виставці в Києві "Зброя та безпека – 2019", де "КБ намагалося її позиціонувати як одну зі своїх дуже непоганих розробок".

Як пояснив експерт, "Блискавка" – надзвукова протикорабельна ракета, швидкість якої становить близько 2000-2500 кілометрів на годину (швидкість звуку становить близько 1200 кілометрів на годину, – Ред).

"Засобів протистояння таким ракетам на сьогоднішній день в світі практично немає. З надзвуковими ракетами дуже важко боротися. Наприклад, ізраїльський "Залізний купол" перехоплює тільки дозвукові ракети", – розповів Жданов.

Таким чином, "якщо наблизитися до ймовірного противника на дальність пуску, захопити ціль і провести пуск, гарантія потрапляння практично 100%", – запевнив він.

За словами експерта, "Блискавка" може застосовуватися Україною для протидії Чорноморському флоту Російської Федерації в Чорному морі і флотилії РФ в Азовському морі.

"Якщо ми будемо нарощувати свою берегову оборону, то це буде направлено, в першу чергу, проти ймовірного противника – РФ", – зауважив він.

Ракета "Блискавка", розробка КБ "Південне" антикор

Водночас експерт підкреслив: "Перспектива застосування ракети "Блискавка" залежать від обстановки. Якщо буде прийнято рішення оборонятися чи нападати, то вони, звичайно, будуть застосовуватися".

Як писав OBOZREVATEL, китайське видання Sohu повідомило про те, що Україна розробляє надзвукову протикорабельну ракету, яка стане справжнім викликом для Чорноморського флоту Росії.

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