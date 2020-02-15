За зразками НАТО: в Україні створили надміцні шоломи для ЗСУ. Фото

Український армійський шолом "ТОР" і його десантний варіант "ТОР-Д", створені на основі натовських зразків, здатні витримати 9-мм кулі зі свинцевим і сталевим сердечником.

Як повідомляє АрміяInform, розробка шолома стартувала на початку АТО на Донбасі, а в 2017 році шолом успішно подолав відомчі випробування і був прийнятий на забезпечення української армії.

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Зараз їхнє серійне виробництво налагодила вітчизняна компанія KM Disti. За словами заступника директора з розвитку проектів військового призначення цієї компанії Костянтина Марушевського, робота над створенням шоломів почалася якраз на початку АТО на Донбасі.

Спираючись на світовий досвід, за основу дизайну обрали дві моделі шоломів, які зараз масово застосовують провідні армії НАТО: піхотний шолом ACH MICH 2000 і Ops-Core high cut (десантний варіант з високим обрізанням для додаткової зручності при роботі з використанням оперативних навушників і радіогарнітури) . Їхня конструкція забезпечує вентиляцію підшоломного простору, не заважає застосуванню тактичних масок, додаткового обладнання та виконанню стрибків з парашутом.

armyinform.com.ua

Бронекупол шоломів створений формувальним методом з арамідних тканин (Kevlar) із застосуванням спеціального балістичного клею. Він покритий тонким шаром стійкого негорючого матеріалу. Саме це покриття і забезпечує виробу експлуатацію у всіх кліматичних умовах і захищає від ударів, подряпин.

armyinform.com.ua

Покривають шоломи спеціальною фарбою, яка не відблискує. На них передбачено і універсальне кріплення для приладів нічного бачення, яке застосовують країни НАТО.

Захист шоломів відповідає вітчизняному класу 1-А по ДСТУ 78-41-004 і класу захисту 1 нового національного стандарту ДСТУ 8835:2019. Це означає, що його не пробиває 9-мм куля (патрон 9×19) зі свинцевим сердечником на швидкості 410 м/с з відстані 5 метрів, і 9-мм куля (патрон 9×18) зі сталевим сердечником на швидкості 335 м/с.

Також проведені випробування в лабораторіях у ФРН на захист від уламків за вимогами STANAG 2920. За їхніми результатами українські шоломи отримали найвищий 6-й рівень безпеки, так як здатні витримати удар уламка, що летить зі швидкістю 700 метрів на секунду.

armyinform.com.ua

Однак компанія не зупиняється на досягнутому. Згідно з новим національним стандартом ДСТУ 8835:2019 розроблений і пройшов успішні випробування додатковий (знімний) бронеелемент до шолома "ТОР-Д". Він забезпечує клас захисту 2 за цим стандартом, а саме - з ним шолом здатний тримати кулю 7,62-мм пістолета ТТ з відстані 5 м.

При цьому, вага шолома в зборі трохи більше півтора кілограмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України наростили свої технічні можливості, ввівши в експлуатацію нові системи супутникового зв'язку.

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