Як зрозуміти, що телефон прослуховується: п'ять головних ознак

Телефон можуть прослуховувати як правоохоронні органи, так і приватні особи. Ілюстративне фото / Pixabay

Прослуховування телефону може здійснюватися з різними цілями. Наприклад, за рішенням суду прослуховувати смартфон можуть спецслужби або правоохоронні органи, також до нелегального стеження за мобільним можуть вдаватися приватні особи, бізнес-конкуренти або ревниві чоловіки / дружини.

Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховується та які ознаки свідчать про це, розповідає OBOZREVATEL.

1. Сторонні додатки

Перше, що потрібно зробити, якщо ви підозрюєте у себе прослуховування, потрібно перевірити список встановлених додатків, радять експерти. Якщо раптом там виявляться ті, яких ви не завантажували, це поганий знак.

2. Телефон живе своїм життям

Ще однією ознакою, що має насторожувати, є дивна поведінка телефону, коли він самостійно вимикається-вмикається, швидко розряджається або перегрівається, коли його не використовують. Це свідчить про те, що на телефоні працює програма, яка відстежує інформацію про нього.

Одна з головних ознак того, що телефон прослуховується, – сторонні додатки Ілюстративне фото / Pixabay

3. Сторонні звуки під час дзвінка

Пульсуючий звуковий сигнал або інші дивні шуми під час дзвінка також можуть свідчити про прослуховування телефону. Крім того, навіть тоді, коли ви не здійснюєте дзвінок, про стеження за вами можуть говорити короткі електронні сигнали.

4. Проблеми при вимкненні

Буває, що телефон не реагує вимикання або на його корпусі можуть світитися будь-які індикатори навіть у вимкненому стані. Це може бути ознакою продовження роботи сторонньої програми у фоновому режимі.

5. Звуки завад

Іноді під час дзвінка, якщо телефон знаходиться недалеко від інших пристроїв, він може видавати звук електромагнітних завад. При цьому такий сигнал не має бути чутно, коли мобільний не використовується.

Можна перевірити це, поклавши телефон біля комп'ютера: якщо з'явиться звук завад, це може свідчити про передачу даних з вашого смартфона.

Раніше OBOZREVATEL назвав 4 ознаки того, що телефон знаходиться під шпигунським наглядом.