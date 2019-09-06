Як створити з живопису анімацію

Анімація з живописом мають вкрай тісні історичні корені, набагато більш щільні ніж з кінематографом, як може здатися на перший погляд.

Найбільш ранні наскальні зображення знайдені на півдні сучасної території Франції, їх вік становить близько 32 000 років тому. Самі стіни не плоскі, а опуклі і стародавні художники користувалися цим, щоб надати малюнкам почуття руху.

Для того щоб розгледіти їх, необхідно розвести вогонь або піднести факел і рухаючи їм вправо і вліво створювалася дивовижна ілюзія - через гру світла і тіней, намальовані тварини як будь-то рухалися. Самі дослідники відзначають, що досить навіть тремтить мерехтіння факела, щоб побачити як тварини на стінах рухають головами, копитами або іншими частинами.

Саме цього ефекту хотіли домогтися автори наскальних малюнків йдучи в глиб печери - почуття того що зображення оживають. Це найдавніший приклад образотворчого мистецтва, а вже тоді люди намагалися надати картинкам рух. Цікаво, що формат експозицій в сучасному світі практично не зазнав змін.

32 000 років тому люди вивчали зображення на стінах печер, а сьогодні насолоджуються експонатами мистецтва на стінах в музейних залах. Тільки ось різниця в тому, що стародавні автори намагалися оживити свої творіння, а сучасні стіни музеїв, як правило, статичні. З огляду на історичну спорідненість, давайте задумаємося чи може анімація дозволити собі подібну розкіш знову, як в століття когнітивної революції. Раптом скоро відвідувачі музеїв будуть крім статичних картинок зможуть насолодитися і зображеннями в русі?

Ставлячи подібні питання, Микиті Кравцову засновнику школи анімації Pause to Play, прийшла в голову ідея про створення першої анімаційної виставки в Україні. Хотілося, щоб картини ожили і не просто так, а щоб саме ця анімація грала ключову роль в розширенні горизонтів. Не просто доповнювала вміст картини, а дозволяла побачити більше, поглянути на ідею під іншим кутом і збагатитися духовно.

Розставляти екрани з анімацій, природно, це найпростіший і сокирний спосіб перенести рухомі картини на стіни музею. Але це ж і позбавляло ідею глибокого сенсу - чому ж тоді анімацію можна просто подивитися в інтернеті або на екранах кінотеатру.

Так що, екрани на стінах в якості технічного рішення для експозиції, було не кращим рішенням. І як раз до речі прийшлася нова технологія, але активно набирає популярність - доповнена реальністю. В широких масах про неї заговорили після появи гри Pokémon go. Завдяки доповненої реальності, картини на стінах могли оживати при наведенні камери телефону і розповісти більше своїм глядачам.

І найцікавіше, що вони могли бути реально тривимірними, що дозволяло розглянути об'єкти під будь-яким кутом і вивчити всі дрібні деталі. Спочатку народилася ідея про те, щоб замість звичних картин були б просто штрих-коди. А щоб побачити анімацію потрібно було використовувати свій смартфон і додаток з доповненою реальністю. Але все ж, для першої виставки це могло бути занадто складним викликом в плані призначеного для користувача досвіду - можливо, ніхто б не захотів розбиратися з незрозумілими штрихкодами.

І тоді прийшла інша цікава ідея. Так як виставка особлива, завдяки об'єднанню в собі мистецтва і техніки - то і центральною темою вирішили зробити особистість, яка поєднала в собі ці області - Леонардо да Вінчі. Все своє життя найбільший з представників людського виду присвятив розмиття кордонів між мистецтвом і наукою. Він залишив багату спадщину ескізів і креслень дивовижних винаходів і механізмів.

Літальні апарати, знаряддя, прообрази автомобіля і танка, а також безліч інших розробок. На виставці замість картин були ескізи винахідника, а при наведенні камери телефону картинка оживала і тривимірна анімація наочно показувала як той чи інший прилад повинен був функціонувати за задумом автора. Весь контент малювався випускниками школи анімації Pause to Play.

Кожен з аніматорів взяв по одному кресленням і створили повністю з нуля тривимірну модель. Кожному винаходу промальовані анімацію - літальні апарати махали крилами, механізми оберталися, деякі винаходи розбиралися показуючи свої внутрішні складові конструкції. Результат перевершив всі очікування. Виставку відвідало величезна кількість людей. Це не було схоже на звичайну експозицію, навіть завдяки особам відвідувачів, що виражають справжні емоції подиву, цікавості і захоплення.

Було навіть просто цікаво спостерігати за посмішками людей розглядають тривимірні моделі за допомогою своїх телефонов.Сам проект не комерційний. Десятки людей були залучені в процес і кожним рухало бажання створювати і творити заради чогось високого.

Організаторам вдалося зробити вхід безкоштовним, що дозволило поділитися новим мистецтвом з величезною кількістю людей. Зараз школа анімації розробляє безліч інших проектів розширюють межі анімації - це їх головна мета сьогодні.

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