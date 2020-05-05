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5 травня • оновлено в 12:00
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Як продовжити роботу батареї смартфона: прості поради

10.2т
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Для продовження терміну служби нового акумулятора смартфона потрібно дотримуватися ряду заходів, і тоді телефон буде довго тримати заряд батареї.

На знос акумулятора впливають умови експлуатації, температурний режим роботи та інтенсивність навантажень і частота циклів розряду батареї.

Як продовжити роботу батареї смартфона

Як продовжити роботу батареї смартфона

Щоб продовжити терміну роботи акумулятора потрібно:

  • Відмовитися від надшвидких розрядів (з перевантаженнями)

  • Не застосовувати препарат телефон на сильному морозі або спеці

  • Уникати повної зарядки до 100% (краще тримати рівень до 75% і частіше заряджати)

  • Видалити додатки, що можуть сильно навантажувати смартфон і вимагають постійного інтернет з'єднання (наприклад, Facebook).

Відзначимо, що у смартфонів є всього два типи батарей – Li-Ion і Li-Polymer і вони через сезон використання втрачають до 20% від своєї початкової ємності заряду батареї.

Нагадаємо, що вчені пояснили, як правильно потрібно проводити зарядку акумулятора нового смартфона, щоб гаджет зміг довго працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час пандемії COVID-19 ВООЗ дала рекомендації дезінфікувати предмети і поверхні, щоб уникнути можливого зараження. Особливу увагу варто приділити мобільному телефону, який постійно знаходиться в руках людини.

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Автор
Тимур Григоренко
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