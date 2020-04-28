Як прискорити завантаження Windows: названа проста хитрість

Для більш швидкого завантаження комп'ютера на операційній системі Windows потрібно виконати ряд невеликих дій.

Виконайте наступні кроки і завантаження ОС повинно прискоритися:

Натисніть клавіші Win + R для відкриття такого вікна:

У командному рядку пропишіть: msconfig

Наступним має з'явитися вікно:

Перейдіть у вкладку "Завантаження" та натисніть на "Додаткові параметри":

В поле "Число процесорів" виберіть найбільше число (в даному випадку це 2):

Натисніть кнопку "Ок" і перезавантажте комп'ютер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році компанія Microsoft випустила нову операційну систему Windows 10. Дана ОС цікава тим, що вона була створена одночасно як для комп'ютерів, так для планшетів і смартфонів.

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