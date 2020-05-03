Як правильно заряджати смартфон в перший раз: інструкція від вчених

Група вчених пояснила, як правильно потрібно проводити зарядку акумулятора нового смартфона, щоб гаджет зміг довго працювати.
Докладну інструкцію розробили інженери і викладачі Battery University (Швейцарія).
Як правильно заряджати смартфон
Керівництво, як правильно перший раз зарядити акумулятор телефону:
Після включення смартфона потрібно недовго їм скористатися, щоб витратити 2-5% заряду батареї.
Не можна розряджати телефон до нуля – низький заряд шкідливий для Li-Ion і Li-Poly батарей.
У перший раз потрібно зарядити смартфон до 100% від оригінального зарядного пристрою, щоб налаштувати контролер (якщо процес перерветься, то можна підключити зарядник знову).
Необхідно використовувати тільки оригінальний зарядний пристрій.
Не варто перший раз заряджати телефон від комп'ютера, USB-розетки або бездротової зарядки.
Після 100% заряду потрібно відключити зарядний пристрій.
Заряд нового телефону потрібно тримати на рівні 30% і 80%. Не варто повністю розряджати телефон і заряджати його до 100%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт дали поради, як краще очистити смартфон.
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