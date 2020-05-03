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3 травня • оновлено в 23:21
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Як правильно заряджати смартфон в перший раз: інструкція від вчених

13.9т
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Група вчених пояснила, як правильно потрібно проводити зарядку акумулятора нового смартфона, щоб гаджет зміг довго працювати.

Докладну інструкцію розробили інженери і викладачі Battery University (Швейцарія).

Як правильно заряджати смартфон

Як правильно заряджати смартфон

Керівництво, як правильно перший раз зарядити акумулятор телефону:

  • Після включення смартфона потрібно недовго їм скористатися, щоб витратити 2-5% заряду батареї.

  • Не можна розряджати телефон до нуля – низький заряд шкідливий для Li-Ion і Li-Poly батарей.

  • У перший раз потрібно зарядити смартфон до 100% від оригінального зарядного пристрою, щоб налаштувати контролер (якщо процес перерветься, то можна підключити зарядник знову).

  • Необхідно використовувати тільки оригінальний зарядний пристрій.

  • Не варто перший раз заряджати телефон від комп'ютера, USB-розетки або бездротової зарядки.

  • Після 100% заряду потрібно відключити зарядний пристрій.

  • Заряд нового телефону потрібно тримати на рівні 30% і 80%. Не варто повністю розряджати телефон і заряджати його до 100%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт дали поради, як краще очистити смартфон.

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Автор
Тимур Григоренко
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Филиппович Богдан
Филиппович Богдан
Інструкція для ідіотів від бовдурів ! Повна маячня !
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