Як правильно заряджати смартфон в перший раз: інструкція від вчених

Група вчених пояснила, як правильно потрібно проводити зарядку акумулятора нового смартфона, щоб гаджет зміг довго працювати.

Докладну інструкцію розробили інженери і викладачі Battery University (Швейцарія).

Керівництво, як правильно перший раз зарядити акумулятор телефону:

Після включення смартфона потрібно недовго їм скористатися, щоб витратити 2-5% заряду батареї.

Не можна розряджати телефон до нуля – низький заряд шкідливий для Li-Ion і Li-Poly батарей.

У перший раз потрібно зарядити смартфон до 100% від оригінального зарядного пристрою, щоб налаштувати контролер (якщо процес перерветься, то можна підключити зарядник знову).

Необхідно використовувати тільки оригінальний зарядний пристрій.

Не варто перший раз заряджати телефон від комп'ютера, USB-розетки або бездротової зарядки.

Після 100% заряду потрібно відключити зарядний пристрій.