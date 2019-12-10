WhatsApp перестане працювати на мільйонах пристроїв у 2020 році: кого стосуватиметься

Популярний месенджер WhatsApp припинить працювати в користувачів ОС Windows Phone і застарілих версій Android і iOS.

Смартфони зі старими операційними системами не підтримуватимуть месенджер виробництва Facebook вже наприкінці цього року, пише Daily Mail.

На Windows Phone застосунок відключиться після 31 грудня 2019 року. На ОС, що старші за Android 2.3.7 і iOS 8, підтримка зупиниться 1 лютого 2020 року. За оцінкою видання, в офлайні опиняться мільйони користувачів.

WhatsApp

Мессенджер буде доступний на Android з версіями від 4.0.3 і на пристроях Apple з iOS 9 і старше. У компанії пояснили, що ці обмеження пов'язані "з неможливістю майбутнього розширення можливостей застосунку".

Як писав OBOZREVATEL, раніше месенджер WhatsApp вже відмовився від підтримки деяких популярних операційних мереж у 2019 році.

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