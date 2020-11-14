Всередині iPhone знайшли підказку на два нових пристрої Apple
У технічному коді мобільної операційної системи iOS 14.3 на iPhone знайшли зображення двох нових пристроїв від компанії Apple – навушники і трекінгові маячки.
Як повідомляє Slash Gear, у тестовій збірці ОС ентузіасти виявили три піктограми, на яких імовірно показані майбутні "яблучні" продукти: повнорозмірні навушники AirPods Studio і NGC-маячки AirTags. При цьому наголошується, що раніше ці ікони не були зображені ні в одній з попередніх версій iOS 14.
Але незважаючи на таку згадку нових пристроїв від Apple, інсайдери впевнені, що їх покажуть лише в 2021 році.
Додамо, що в бета-версії iOS 14.3 була додана підтримка формату ProRAW на iPhone 12 Pro і Pro Max. Крім того, з'явилася можливість сумісності контролера PS5 DualSense з фірмовими пристроями.
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