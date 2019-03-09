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Вкрали 63 тисячі акаунтів: Facebook почав "війну" з шахраями з України

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Двоє українців зламали десятки тисяч акаунтів в Facebook, чим завдали компанії матеріальний збиток.

Facebook подала в суд за порушення законів США про боротьбу зі зломом, а також за шахрайство і порушення умов обслуговування соцмережі, передає The Daily Beast.

Повідомляється, що громадяни України Андрій Горбачов і Гліб Случевский, які пов'язані з компанією Web Sun Group - в період з 2016 до 2018 рр. "скомпрометували близько 63 тисяч браузерів, що використовуються користувачами соцмережі, і завдали Facebook збиток на суму понад 75 тисяч доларів".

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Відзначається, що зловмисники діяли з 2016 по жовтень 2018 року – поки Facebook їх не розкрила і не видворила зі своєї платформи. Віруси вони поширювали з фейковий акаунтів, серед яких такі як "Олена Стельмах", "Аманда Піт" і "Ігор Коломієць".

За заявою Facebook, українці в першу чергу орієнтувалися в своїй діяльності на російськомовний сегмент користувачів і використовували онлайн-вікторини та тести, як наприклад "Supertest", "FQuiz", "Megatest" і "Pechenka", для "впровадження несанкціонованої реклами".

Facebook

Facebook

За допомогою цих "тестів" користувачі встановлювали шкідливі розширення, які відбирали дані їх профілів і списки друзів на віддалені сервера, заявили в Facebook. Після цього в їх стрічку новин впроваджувалася несанкціонована реклама від хакерів.

Web Sun Group - аутсорсингова IT-компанія, офіс якої знаходиться в Києві і налічує до 200 фахівців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марк Цукерберг пообіцяв революційні зміни в Facebook.

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Місце
США
Тег
Facebook
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлов не проведёшь!!! Хохлы точно знают, что эти двое были агентами Кремля.
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