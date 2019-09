Виявилися "дірявими": в сотнях мільйонів iPhone виявили уразливість

Сотні мільйонів OS-пристроїв, що працюють на процесорах від A5 (iPhone 4S) до A11 ( iPhone 8 і iPhone X ) виявилися "дірявими" на рівні завантажувача.

Результатами свого дослідження в Twitter поділився експерт із кібербезпеки з ніком axi0mX.

Повідомляється, що уразливість гаджетів міститься в засобі завантаження пристрою. "Полагодити" її неможливо, оскільки "діра" виявилася в тій частині пам'яті, в яку ще на заводі заливають завантажувач. Після цього він залишається доступним тільки для читання.

Уточнюється, що це перша знайдена уразливість завантажувача з часів iPhone 4, моделі десятирічної давності і вона може виявитися найбільшою знахідкою за всю історію iPhone.

Якщо відкриття підтвердиться, то виправити його все одно не буде жодної технічної можливості, оскільки ця ділянка пам'яті не підлягає перепрошивці.

Скористатися вразливістю iPhone все одно досить проблематично, оскільки потрібно фізично підключати до комп'ютера через USB-кабель. До того ж поки не зрозумілий алгоритм доступу до пристроїв, він же джейлбрейк.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices.



Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG