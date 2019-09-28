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29 вересня • оновлено в 14:09
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Виявилися "дірявими": в сотнях мільйонів iPhone виявили уразливість

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Сотні мільйонів OS-пристроїв, що працюють на процесорах від A5 (iPhone 4S) до A11 ( iPhone 8 і iPhone X ) виявилися "дірявими" на рівні завантажувача.

Результатами свого дослідження в Twitter поділився експерт із кібербезпеки з ніком axi0mX.

Повідомляється, що уразливість гаджетів міститься в засобі завантаження пристрою. "Полагодити" її неможливо, оскільки "діра" виявилася в тій частині пам'яті, в яку ще на заводі заливають завантажувач. Після цього він залишається доступним тільки для читання.

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iPhone

iPhone

ltc

Уточнюється, що це перша знайдена уразливість завантажувача з часів iPhone 4, моделі десятирічної давності і вона може виявитися найбільшою знахідкою за всю історію iPhone.

Якщо відкриття підтвердиться, то виправити його все одно не буде жодної технічної можливості, оскільки ця ділянка пам'яті не підлягає перепрошивці.

Скористатися вразливістю iPhone все одно досить проблематично, оскільки потрібно фізично підключати до комп'ютера через USB-кабель. До того ж поки не зрозумілий алгоритм доступу до пристроїв, він же джейлбрейк.

Як повідомляв, OBOZREVATEL, 11 вересня в Театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія) пройшла щорічна презентація Apple, на якій глядачам були представлені новинки компанії.

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