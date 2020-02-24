Як вбити в собі залежність від інтернету: п'ять способів

Провідні світові компанії, що займаються цифровими технологіями, намагаються переконати своїх користувачів не витрачати весь свій вільний час на гаджети, але їм це не вдається.

Сьогодні від екранів своїх смартфонів не можуть "відлипнути" люди різного віку. І це реальна проблема. Згідно з дослідженнями, середня кількість часу в телефонах перевалила за чотири години на добу. І це вже більше, ніж деякі витрачають на сон.

OBOZREVATEL розповість, як відволіктися від гаджета, якщо нічого не допомагає.

Скільки часу люди сидять в гаджетах?

У 2019 середньостатистичний дорослий американець витрачав приблизно чотири з половиною години на мобільний інтернет. Компанія Zenith поінформувала, що в 2018 році цей показник був нижче на 20 хв.

Згідно з її прогнозом, в 2021 році люди будуть проводити в гаджетах в середньому п'ять годин на день. Компанія RescueTime, яка виробляє програмне забезпечення, опублікувала дані про те, що час, витрачений просунутими користувачами гаджетів на свої смартфони, становить чотири з половиною години. У звичайних користувачів цей показник на годину менше.

Власники гаджетів заходять в них 58 раз в день (30 разів на роботі). Середня тривалість сесії дві хвилини. Нещодавно видання Human-Computer Interaction опублікувало результати свого дослідження, згідно з якими користувачі смартфонів переходять на чергову сторінку в інтернеті приблизно раз в двадцять секунд. І лише 1 людина з 10 тримає на контролі час, який вона витрачає на інтернет в гаджеті.

Реальні розмови один з одним люди замінили спілкуванням в соціальних мережах. Вони постійно шукають платформи для проведення свого вільного часу, наприклад, захоплюючись онлайн-іграми.

Чим загрожує довге сидіння в гаджетах?

У 2019 гаджети, які випускають Google і Apple, були оснащені функціями для відстеження часу користування пристроєм. Instagram і Facebook брали з них приклад і почали показувати час, який людина витрачає на соціальні мережі.

Провідними цифровими компаніями світу освоєна мова Time well spent. Вони розробляють технології, з повагою відносяться до часу, який витрачають їх користувачі. Цей рух існує з 2013 року. Саме тоді суспільство повірило, що їх соціальні проблеми, включаючи зниження працездатності, самогубства і депресії, пов'язані з сучасними технологіями.

Тепер завдяки участі в цьому русі технологічних гігантів людям доступні функції по відстеженню та коригування свого екранного часу, але користі їм від цього не додалося. Вони з великим ентузіазмом проводять час в гаджетах.

Простежується взаємозв'язок психічних проблем людини з кількістю годин, які вона витрачає в інтернеті. На думку завідувача кафедри психології Стенфордського університету Ентоні Вагнера, прямий причинно-наслідковий зв'язок між соціальними мережами і проблемами, нібито викликаними ними, відсутній.

Завдяки руху Time well spent великі виробники гаджетів задумалися про цифровий детокс для своїх користувачів. Але, на думку видання Vox, фінансова вигода їх хвилює більше, тому залежність людей від гаджетів буде тільки рости.

Як відволіктися від гаджетів: п'ять кроків

1) Визнайте залежність

Це універсальний перший крок для будь-якого роду залежностей. Якщо ви бачите проблему, то цілком можете починати її вирішувати.

2) Влаштуйте "чистий день"

Один день в тиждень не виходьте в інтернет і не торкайтеся гаджетів взагалі. Вас напевно буде ламати серйозніше, ніж коли ви кидали палити або гризти нігті. Однак з часом ви зрозумієте, що левова частка часу в гаджетах - це звичайна звичка.

3) Не беріть в руки гаджет з ранку і перед сном

Це правило інформаційної гігієни. Занурюючись з самого ранку в мережу, ви відразу ж ловите хвилю негативу і можете зіпсувати настрій на весь день. Увечері схожа історія: мозок перезбуджуєтьсяя і ви можете довго лежати без сну. З ранку встанете з важкою головою і відразу ж поринете в інформаційний потік. Нагадує біг по колу, чи не так?

4) Встановіть собі графік

Сучасне життя жахливо інтенсивна: робота, навчання, діти, хобі, спорт - все це хочеться встигати. Все це легше робити, якщо у вас є графік. Це ж допомагає і в боротьбі із залежністю від гаджетів. Встановіть собі час, коли ви читаєте соцмережі, новини або дивіться фоточки в Instagram - годину в день, наприклад.

5) Знайдіть собі цікаву заміну

Дуже часто ми беремо в руки гаджет від безвиході. Ну чим ще себе зайняти? Варіанти є. Читання, малювання, складання "Лего" - в світі існують тисячі способів цікаво провести час. А посидіти в телефоні або комп'ютері ви завжди встигнете.

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