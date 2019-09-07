"Вікіпедія" лягла: в роботі інтернет-енциклопедії трапився масштабний збій

У роботі інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" в ніч на суботу, 7 вересня, трапився масштабний збій.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних ресурсів. Так, повідомлення користувачів почали надходити ще ввечері 6 вересня.
Найбільше було скарг на роботу сайту (88%) і проблеми при спробі входу (11%).
У роботі "Вікіпедії" трапився масштабний збій
mediananny.com
Згідно з картою сервісу, найактивніше скаржилися користувачі з Москви, Санкт-Петербурга, Берліна, Парижа, Рима, Афін, Барселони, Лондона, Стокгольма, Таллінна, Відня і Риму.
У роботі "Вікіпедії" трапився масштабний збій
Скріншот
"Вікіпедія" тимчасово перестала працювати
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, китайський інтернет-магазин AliExpress повністю перестав працювати з анексованим Кримом. Обдурити систему неможливо ніякими "маскуваннями" під покупців із материка.
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