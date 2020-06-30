До свого 27-річчя компанія "Венето" зробила собі подарунок – і запустила повний цикл виробництва ергономічних стільців. Для покупців нової продукції підготували вигідні акції та вражаючі подарунки. Про це OBOZREVATEL розповіли у відділі маркетингу компанії "Венето".

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

Всього у лінійці представлено 5 видів стільців.

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

Дизайнери компанії розробляли їхній зовнішній вигляд так, аби ці стільці гармонійно вписалися у будь-який стиль інтер’єру і зберігали не тільки функціональність, а й стильний вигляд впродовж багатьох років.

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

Більше того, стільці "Венето" легко впишуться не тільки у вітальню, а й у коридор, кухню, хол, спальню чи навіть ванну кімнату.

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

При виробництві стільців компанія "Венето" дотримувалася свого головного принципу: якість – понад усе. Тому практично всі складові стільців, за винятком хіба що обивки та наповнювача, виробляються на потужностях компанії.

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

Задля того, аби забезпечити своїх клієнтів найякіснішою продукцією, в умовах карантину та кризи, компанія "Венето" навіть відкрила нові виробництва, аби виготовляти усі необхідні складові та бути впевненою у їх бездоганній якості. Два цехи розташовані на Черкащині, один – під Чернівцями.

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

Усі представлені у модельній лінійці стільці наразі продаються за однією ціною. І купувати їх прямо зараз – надзвичайно вигідно. Як і у випадку з іншою продукцією, для покупців стільців компанія підготувала хороші знижки за принципом – "Більше крісел – більша вигода".

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

Так, при купівлі двох стільців покупець отримує знижку у розмірі 10%, три стільці можна придбати на 15% дешевше. Ті ж, хто купує чотири стільці - платять лише за три з них, а четвертий отримують абсолютно безкоштовно.

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

При цьому, компанія "Венето", цінуючи своїх покупців, пропонує їм на постійній основі можливість придбати товар у розстрочку строком до 10 місяців, без банків, прихованих комісій та переплат. За використання можливості придбання стільців у розстрочку усі інші акції зберігаються.

"Венето" запускає повний цикл виробництва ергономічних стільців Венето

Ще один приємний подарунок від "Венето" - безкоштовна доставка. Клієнт замовляє стільці – і йому доставляють їх прямо у квартиру і без додаткової оплати збирають на місці.