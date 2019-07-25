Вчені назвали найнебезпечнішу соцмережу у світі

Британські дослідники провели аналіз соціальних мереж на предмет їхньої потенційної загрози для психічного здоров'я молоді. У підсумку найбільш небезпечним ресурсом виявився Instagram.

Про це йдеться в дослідженні Королівського товариства охорони здоров'я Великобританії. Зазначається, що до опитування були залучені 1479 осіб, вік яких — від 14 до 24 років. Вони відповідали на серію питань про ресурси, серед яких YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook і Twitter.

Фото: www.edmtunes.com

У підсумку, найпозитивніший вплив на людей робить YouTube. А ось Instagram показав найнегативніший результат. Вчені пояснюють, що справа зовсім не в незручному інтерфейсі. Технічні неполадки тут ні до чого. Просто в Instagram занадто багато агресії, наприклад, в коментарях. Більш того, "ідеальні" фотографії блогерів негативно позначаються на дівчатах, які вважають, що недостатньо хороші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна соціальна мережа Instagram запустила сервіс IGTV, який призначений для публікації відео, тривалістю до години. Проект також стане частиною розділу Explore всередині програми.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!