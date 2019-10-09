В Україні вперше показали потужний ракетний комплекс "Нептун"

У Києві на виставці "Зброя та безпека-2019" вперше широкому загалу показали ракетний комплекс "Нептун".

Як повідомляє ВВС Україна, його призначення – знищення кораблів різних класів і берегових цілей. Він оснащений ракетами Р-360, максимальна дальність яких становить 280 км над морем.

"Нептун" підвищить обороноздатність на Чорному та Азовському морях. Він складається з декількох частин. Це пускова установка, транспортно-зарядна машина і рухомий командний пункт. Останній оснащений американськими раціями Harris, які використовуються як локальний модем для закритого зв'язку, а також українською електронікою.

Як стало відомо, цей ракетний комплекс теоретично можливо встановити і на військові кораблі. На озброєння він надійде у 2020-2021 роках.

Комплекс "Нептун" ВВС Україна

Комплекс "Нептун" ВВС Україна

Комплекс "Нептун" ВВС Україна

Комплекс "Нептун" ВВС Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні відбулися випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

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