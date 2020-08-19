В Україні викрили члена міжнародного хакерського угруповання

Українські та британські правоохоронці викрили міжнародне хакерське угруповання, до складу якого входив українець.

Як ідеться на сайті Офісу генпрокурора України, зловмисники зламували інтернет-сайти, електронні гаманці та банківські системи, незаконно отримували логіни і паролі від електронних поштових скриньок, дані кредитних карток і електронних гаманців.

Це здійснювалося для викрадення платіжних та інших персональних даних громадян Великобританії, США, країн Європи та СНД і реалізації їх на власних інтернет-ресурсах і закритих хакерських форумах.

Встановлено, що один з учасників угруповання, який є громадянином України, розробляв і поширював у мережі вірусне програмне забезпечення.

У хакера-українця могли бути "колеги" з інших регіонів країни. gp.gov.ua

Хакеру повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) за ч. 1 ст. 361-2 КК.

Співробітники Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України виявили та вилучили понад 20 терабайт інформації про бази даних із логінами і паролями, відомостями про комп'ютери, які були зламані для подальшого використання в бот-мережах й організації DDoS-атак, а також вихідні коди розробленого українським хакером вірусу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 2 ст. 361 КК) триває.

Також встановлено ймовірних учасників злочинної діяльності в інших регіонах України.

Правоохоронці вилучили понад 20 терабайт інформації. gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО виявив ознаки підготовки до масштабної скоординованої атаки на органи державної влади України та об'єкти критичної інфраструктури. До цього причетні спецслужби РФ.

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