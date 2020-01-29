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29 січня • оновлено в 05:16
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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
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З українців зберуть гроші за ТБ: скільки і кому доведеться платити

2.3т
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Вже у вівторок, 28 січня, користувачі "супутникових тарілок" в Україні позбавлятися доступу до ряду популярних телеканалів. Чотири провідних українських медіа-групи припиняють безкоштовне супутникове мовлення і кодують 23 телеканали.

Як тепер українці будуть дивитися ТБ – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

  • В Україні закриють безкоштовний доступ до вільного супутникового мовлення 23 телеканалів.

  • Нововведення торкнеться близько 4 млн домогосподарств по всій країні.

  • Після кодування українці зможуть платно дивитися телеканали через супутниковий сигнал.

  • Також є можливість підключити цифрове, кабельне та інтернет-мовлення.

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Кого торкнеться нововведення

З 28 січня частина телеканалів припинять своє супутникове мовлення у відкритому доступі. Це означає, що якщо раніше ви встановили "тарілку" і дивилися ТВ безкоштовно, то тепер за нього доведеться платити провайдерам, які офіційно працюють в Україні.

В Україні закодують телеканали

В Україні закодують телеканали

скрін

Згідно з підрахунками, нелегально послугами супутникового телебачення користувалися близько 4 млн домогосподарств. Саме вони не дорахуються 23 телеканалів.

Які саме канали відключать

Свої телеканали закодують чотири найбільші медіа-групи України:

  • StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новй канал, М1, М2, Оце)

  • 1 + 1 media (1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Плюсплюс, УНІАН ТБ, Бігуді)

  • Inter Media Group (Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм)

  • Медіа група Україна (Україна, НЛО TV, Індіго TV)

У відкритому доступі залишаться близько 40 українських регіональних та нішевих телеканалів. Зокрема, це державні канали "Рада" і "Культура", інформаційні: "5 канал", "Прямий" "112 Україна", "Еспрессо ТВ", а також громадський мовник UA:Перший.

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Що робити, якщо канали пропали

Кодування телеканалів зовсім не означає, що їх тепер неможливо дивитися через "супутникову тарілку", просто тепер вони будуть платні. В Україні існує два провайдера, які офіційно надають послугу супутникового мовлення – Viasat та XtraTV.

Супутникове ТВ

Супутникове ТВ

Вони використовують DTH-технологію доставки супутникового телевізійного сигналу телеглядачеві без участі кабельного оператора.

Щоб підключитися до платної послуги, вам необов'язково міняти тарілку, потрібно тільки купити приймач (тюнер, ресівер) з підтримкою системи кодування Verimatrix, і замовити пакет послуг у обраного оператора.

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Тюнер на офіційних сайтах провайдерів продається за 1099 гривень, або ж його можна взяти в оренду. Вартість мінімального пакета послуг стартує від 69 гривень на місяць, правда з 1 лютого ціна підніметься до 80 гривень, і вона приблизно однакова для обох провайдерів.

Інші види мовлення

Звичайно, ви можете відмовитися від "супутника" і вибрати з ряду інших варіантів.

Цифрове телебачення. Купивши тюнер DVB-T2 користувач отримує безкоштовний доступ в с середньому до 32 каналам цифрового телебачення, серед яких і ті, що будуть закодовані для "супутника". Єдине, потрібно уточнити, чи є цифрове покриття у вашому регіоні.

кодування каналів

кодування каналів

До речі, після закриття вільного доступу до ряду телеканалів через супутникове мовлення, "цифра" залишається єдиним безкоштовним варіантом телемовлення, який таким і залишиться ще на невизначений термін.

Вартість тюнера стартує від 400 гривень.

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Кабельне телебачення. Досить популярний вид телевізійного мовлення, який йде через кабель, що підключається до вашого телевізора. Послуга вже давно платна для українців, а вартість залежить від вашого провайдера і кількості телеканалів в пакеті.

OTT або IPTV. Перший надає легальний доступ до фільмів, серіалів та різних телеканалів через інтернет. В Україні такими послугами займаються ряд сервісів, наприклад, Megogo, OLL.TV, Kyivstar TV.

IPTV - це сучасна технологія, що дозволяє ефективно передавати телевізійний сигнал через інтернет. Все, що вам необхідно – це спеціальний пристрій (тюнер), який перетворює кодований сигнал з глобальної мережі в сигнал, зрозумілий для нашого телевізора.

Однак підключиться до послуги IPTV можна лише через вашого інтернет-провайдера, і за неї вноситься щомісячна абонплата, вартість якої, яка залежить від вашого оператора.

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Навіщо кодувати канали

В першу чергу – це гроші. Надаючи безкоштовний контент, телеканали не мали можливості розвиватися і надавати якісну картинку телеглядачам. Так, наприклад, зображення для користувачів супутникового телебачення з 2020 року буде доступно в форматі HD.

кодування телеканалів

кодування телеканалів

Друга причина – авторські права. Як пояснив в ефірі ObozTV глава комітету з питань захисту економічної конкуренції Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян, якщо канал транслює контент, який обмежений територією поширення, в нашому випадку – територією України, а на супутнику телеканал відкрито для всіх, то це є порушенням умов авторського права .

"Наприклад, телеканал транслює футбольний матч, він платить за територію поширення не на весь світ, не на східну Європу, а виключно України. І якщо на супутнику канал відкритий, то це є порушенням умов договору. Так само і з розповсюдження фільмів, серіалів, шоу тощо", – говорить Арутюнян.

Плата за перегляд телеканалів дозволить їм транслювати більш якісний і цікавий для глядача контент.

Дивіться відео на тему:

Чому тільки зараз

Як виявляється, сам процес почався ще три роки тому, але ніхто не поспішав закривати безкоштовний доступ першим, так як це все та ж втрата грошей.

"Жоден телеканал не хотів робити кодування до тих пір, поки між собою не домовляться всі основні гравці телевізійного ринку. І, напевно, їм все ж вдалося домовитися, раз процес пішов", – зазначив Арутюнян.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
телеканал СТБ телеканал Інтер телеканал 1+1
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Tomashevich Viktor
Tomashevich Viktor
Яка " приємна" новина. Тепер " сарафанне радіо заживе". Впарювали - реклама дасть можливість вижити телеканалам!!! Упс. Здохли . Мало. Причина. " В першу чергу - це ГРОШІ" .І в ДЕСЯТУ - ТЕЖ.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Ну все. А в России открывается доступ к 140 каналам бесплатно. СУХЕС 100500 РАЗ!!!
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0
Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Артеллерист Моня, вот теперь я точно знаю, что вся эта затея ради удобрения. Еще раз СУХЕС 100500 раз!!!
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5
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Zemedrol Zemed, ну смотрите пропаганду)))))их открывают что бы вам лозам мозги мыть))))по тому и бесплатно)))хлеба нет хоть зрелища дадут))))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А что ещё кто то тарелки смотрит?я уже лет пять как все через инет смотрю
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3
Junio Van
Junio Van
Артеллерист Моня, почти весь салостан )
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