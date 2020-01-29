З українців зберуть гроші за ТБ: скільки і кому доведеться платити

Вже у вівторок, 28 січня, користувачі "супутникових тарілок" в Україні позбавлятися доступу до ряду популярних телеканалів. Чотири провідних українських медіа-групи припиняють безкоштовне супутникове мовлення і кодують 23 телеканали.

Як тепер українці будуть дивитися ТБ – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

В Україні закриють безкоштовний доступ до вільного супутникового мовлення 23 телеканалів.

Нововведення торкнеться близько 4 млн домогосподарств по всій країні.

Після кодування українці зможуть платно дивитися телеканали через супутниковий сигнал.

Також є можливість підключити цифрове, кабельне та інтернет-мовлення.

Кого торкнеться нововведення

З 28 січня частина телеканалів припинять своє супутникове мовлення у відкритому доступі. Це означає, що якщо раніше ви встановили "тарілку" і дивилися ТВ безкоштовно, то тепер за нього доведеться платити провайдерам, які офіційно працюють в Україні.

В Україні закодують телеканали скрін

Згідно з підрахунками, нелегально послугами супутникового телебачення користувалися близько 4 млн домогосподарств. Саме вони не дорахуються 23 телеканалів.

Які саме канали відключать

Свої телеканали закодують чотири найбільші медіа-групи України:

StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новй канал, М1, М2, Оце)

1 + 1 media (1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Плюсплюс, УНІАН ТБ, Бігуді)

Inter Media Group (Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм)

Медіа група Україна (Україна, НЛО TV, Індіго TV)

У відкритому доступі залишаться близько 40 українських регіональних та нішевих телеканалів. Зокрема, це державні канали "Рада" і "Культура", інформаційні: "5 канал", "Прямий" "112 Україна", "Еспрессо ТВ", а також громадський мовник UA:Перший.

Що робити, якщо канали пропали

Кодування телеканалів зовсім не означає, що їх тепер неможливо дивитися через "супутникову тарілку", просто тепер вони будуть платні. В Україні існує два провайдера, які офіційно надають послугу супутникового мовлення – Viasat та XtraTV.

Супутникове ТВ

Вони використовують DTH-технологію доставки супутникового телевізійного сигналу телеглядачеві без участі кабельного оператора.

Щоб підключитися до платної послуги, вам необов'язково міняти тарілку, потрібно тільки купити приймач (тюнер, ресівер) з підтримкою системи кодування Verimatrix, і замовити пакет послуг у обраного оператора.

Тюнер на офіційних сайтах провайдерів продається за 1099 гривень, або ж його можна взяти в оренду. Вартість мінімального пакета послуг стартує від 69 гривень на місяць, правда з 1 лютого ціна підніметься до 80 гривень, і вона приблизно однакова для обох провайдерів.

Інші види мовлення

Звичайно, ви можете відмовитися від "супутника" і вибрати з ряду інших варіантів.

Цифрове телебачення. Купивши тюнер DVB-T2 користувач отримує безкоштовний доступ в с середньому до 32 каналам цифрового телебачення, серед яких і ті, що будуть закодовані для "супутника". Єдине, потрібно уточнити, чи є цифрове покриття у вашому регіоні.

кодування каналів

До речі, після закриття вільного доступу до ряду телеканалів через супутникове мовлення, "цифра" залишається єдиним безкоштовним варіантом телемовлення, який таким і залишиться ще на невизначений термін.

Вартість тюнера стартує від 400 гривень.

Кабельне телебачення. Досить популярний вид телевізійного мовлення, який йде через кабель, що підключається до вашого телевізора. Послуга вже давно платна для українців, а вартість залежить від вашого провайдера і кількості телеканалів в пакеті.

OTT або IPTV. Перший надає легальний доступ до фільмів, серіалів та різних телеканалів через інтернет. В Україні такими послугами займаються ряд сервісів, наприклад, Megogo, OLL.TV, Kyivstar TV.

IPTV - це сучасна технологія, що дозволяє ефективно передавати телевізійний сигнал через інтернет. Все, що вам необхідно – це спеціальний пристрій (тюнер), який перетворює кодований сигнал з глобальної мережі в сигнал, зрозумілий для нашого телевізора.

Однак підключиться до послуги IPTV можна лише через вашого інтернет-провайдера, і за неї вноситься щомісячна абонплата, вартість якої, яка залежить від вашого оператора.

Навіщо кодувати канали

В першу чергу – це гроші. Надаючи безкоштовний контент, телеканали не мали можливості розвиватися і надавати якісну картинку телеглядачам. Так, наприклад, зображення для користувачів супутникового телебачення з 2020 року буде доступно в форматі HD.

кодування телеканалів

Друга причина – авторські права. Як пояснив в ефірі ObozTV глава комітету з питань захисту економічної конкуренції Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян, якщо канал транслює контент, який обмежений територією поширення, в нашому випадку – територією України, а на супутнику телеканал відкрито для всіх, то це є порушенням умов авторського права .

"Наприклад, телеканал транслює футбольний матч, він платить за територію поширення не на весь світ, не на східну Європу, а виключно України. І якщо на супутнику канал відкритий, то це є порушенням умов договору. Так само і з розповсюдження фільмів, серіалів, шоу тощо", – говорить Арутюнян.

Плата за перегляд телеканалів дозволить їм транслювати більш якісний і цікавий для глядача контент.

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Чому тільки зараз

Як виявляється, сам процес почався ще три роки тому, але ніхто не поспішав закривати безкоштовний доступ першим, так як це все та ж втрата грошей.

"Жоден телеканал не хотів робити кодування до тих пір, поки між собою не домовляться всі основні гравці телевізійного ринку. І, напевно, їм все ж вдалося домовитися, раз процес пішов", – зазначив Арутюнян.

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