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В роботі Twitter трапився масштабний збій по всьому світу

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Увечері, 11 липня, по всьому світу відбулися збої в роботі соціальної мережі Twitter.

Сервіс Downdetector поінформував, що пік проблем спостерігався з 21:30 за Києвом. Зокрема, користувачі не могли скористатися сайтом, а також увійти в свої акаунти.

Глобальні збої спостерігалися в США, Японії, Великобританії, Данії, Німеччині, Угорщині, Іспанії, Італії, Ірландії, Норвегії, Туреччини, Австрії. Також проблема торкнулася України і Білорусі.

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На сайті Twitter повідомлялося, що проблема усувається. Однак терміни і причини не були вказані.

В роботі Twitter трапився масштабний збій по всьому світу
В роботі Twitter трапився масштабний збій по всьому світу
В роботі Twitter трапився масштабний збій по всьому світу
В роботі Twitter трапився масштабний збій по всьому світу
В роботі Twitter трапився масштабний збій по всьому світу
В роботі Twitter трапився масштабний збій по всьому світу
В роботі Twitter трапився масштабний збій по всьому світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня в роботі Instagram, WhatsApp і Facebook стався масовий збій по всьому світу. На це скаржилися користувачі у США, Великобританії, Франції, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині, Данії, Угорщині, Греції, Канаді та Росії. В Україні проблеми спостерігалися в Києві і Львові.

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Twitter соцмережі
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