В Apple попередили, кому не можна користуватися iPhone 12

У компанії Apple попередили, що магніти в їх пристроях, і створювані ними електромагнітні поля можуть порушити роботу медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори або дефібрилятори.

Про цеповідомляє пресслужба "яблучної" компанії, відзначивши, що магніти містяться в iPhone і зарядному пристрої MagSafe.

В Apple відзначили, кардіостимулятори і дефібрилятори, що імплантуються, можуть містити датчики, які реагують на розташовані поблизу магніти і радіопередавачі.

"Щоб уникнути можливого контакту з цими пристроями, тримайте iPhone і аксесуари MagSafe на безпечній відстані (понад 15 см від пристрою, більше 30 см при бездротової зарядки)", – попередили в компанії.

В Apple додали, що для отримання більш точних вказівок потрібно проконсультуватися з лікарем і виробником медичного пристрою.

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