Українські морпіхи у 2021 році отримають 60 плаваючих БТР-4. Фото та відео

Морська піхота Військово-морських сил України (ВМСУ) наступного року отримає 60 нових БТР-4.

Про це пише Defense Express із посиланням на інформацію директора ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова" Якова Мормила. Нова техніка з підвищеними характеристиками плавучості значно посилить спроможності українських морпіхів (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Загалом 2021 року Збройним силам (ЗСУ) планують передати 77 БТР-4 – 15 лінійних (БТР-4Е), один командирський (БТР-4К), один ремонтний (БРЕМ-4РМ) та 60 плаваючих.

На початку грудня про випробування нової версії БТР-4 для ВМСУ, що мають відбутися вже незабаром, повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Майже одночасно із цією заявою, 7 грудня, пресслужба концерну Укроборонпром оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відео з випробувань варіанту БТР-4Е для ВМС ЗСУ. Адаптовану техніку з додатковими "поплавками" успішно десантували у воду з десантного катера ВМСУ "Сватове".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що ЗСУ передали понад 40 спеціальних броньованих автомобілів "Козак-2".

Техніка була розроблена 2015 року, пройшла повний цикл державних випробувань і була взята на озброєння українськими військовими 2017 року. Загалом підрозділи ЗСУ налічують 240 таких машин.