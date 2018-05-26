Україна почала розробку зброї нового покоління: з'явилися фото

Українські інженери "Харківського конструкторського бюро ім. А. Морозова" розробляють бойову техніку нового покоління, яка буде в рази ефективнішою наявних моделей БМП.

Як повідомляють на сторінці "Урядовий портал" у Facebook, нова бойова машина піхоти БМП-У зможе замінити БМП-1 та БМП-2 радянського зразка.

За словами розробників, завдання БМП-У -транспортування й вогнева підтримка сухопутних підрозділів у бойових умовах. Серед переваг - новий рівень захисту, який буде на 10-12% вищим, ніж у БТР-4.

Прогнозується, що перший зразок машини буде випущений вже у 2019 році, а в 2020-х роках БМП-У надійде на озброєння української армії.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ перекинули на фронт потужну зброю, яка краща, ніж Javelin.