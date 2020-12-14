У сервісах Google трапився масштабний збій
У роботі сервісів Google трапився масштабний збій.
Як повідомляє сервіс Downdetector, зокрема, відзначалися перебої в YouTube, а також Google Таблицях/Презентація/Документах/Дисках, Gmail і пошуку.
Збій трапився після полудня в більшості європейських країн, а також на території Росії, США, Австралії, Японії, Малайзії та Індонезії.
У Google заявили, що в курсі збою низки їхніх сервісів і вже розбираються з ситуацією.
О 14:30 за Києвом сервіси Google відновили свою роботу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram трапився масштабний збій. Також спостерігалися проблеми з Facebook Messenger.
У вересні в роботі Telegram трапився збій.