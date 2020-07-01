У Windows 10 знайшли баг при завантаженні: як вирішити

В операційній системі Windows 10 від компанії Microsoft знайшли баг, який уповільнював роботу комп'ютера.

Через поновлення системи була встановлена нова версія браузера Edge, через яку відбувалося гальмування роботи, пише Windows Latest.

Користувачі мережі на форумах прийшли до висновку, що оновлення Windows 10 KB4559309 призвело до уповільнення завантаження ОС. Також користувачі відзначали, що після поновлення система зависала при завантаженні додатків, перемиканні між додатками, а також знижувалася частота кадрів в секунду на відео в іграх.

Крім того, деякі користувачі скаржилися на проблеми із завантаженням і завантаженням тільки в безпечному режимі. Для вирішення даної проблеми поки був знайдений тільки один вихід – видалення оновлення Windows 10 KB4559309.

Оновлення Windows 10 Microsoft

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, що для більш швидкого завантаження комп'ютера на операційній системі Windows потрібно виконати ряд невеликих дій.