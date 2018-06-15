У США вчені розробили портрет Бога: в мережі знайшли разючу подібність

Під час останнього дослідження вчених в США на підставі релігійних уявлень добровольців був створений портрет Бога.

Як повідомляє Medialeaks, учасникам експерименту запропонували вибрати найбільш підходяще обличчя з серії портретів.

Ініціаторами дослідження стали психологи Джошуа Конрад Джексон, Ніл Хестер і Курт Грей з Університету Північної Кароліни.

Автори дослідження кажуть, що люди не завжди готові визнати, що думають про людські якості Бога. Тому психологи вирішили запропонувати християнам вибрати найбільш підходяще для Бога обличчя, щоб на основі отриманого зображення скласти його психологічний портрет.

"Вчені взяли 50 зображень, усереднених за статтю, віком і расою американців, наклали на них візуальні шуми. Так було отримано 300 пар осіб. Потім добровольцям було запропоновано оцінити портрети і вибрати з них ті, які більше за інші відповідали зображенню Бога. Так психологи з'ясували, які риси респонденти бачать в запропонованих обличчях і як відповіді співвідносяться з віком, зовнішністю і переконаннями самих учасників експерименту", - додає видання.

Результати показали, що більшість американських християн представляють Бога як білого, молодого, мужнього, привабливого і успішного чоловіка.

На малюнку зліва - вийшов в результаті усереднений портрет Бога. А справа особа, яку учасники експерименту вибирали, коли їх просили показати "антиБога".

Видання Gismodo вважає, що отриманий портрет Бога американських християн нагадує винахідника і мільярдера Ілона Маска.

У той же час Medialeaks вважає, що це портрет Юрія Гагаріна.

"Люди часто проектують свої переконання і риси на інших, і наше дослідження показує, що зовнішність Бога не виняток. Люди вірять в Бога, який не тільки думає так, як вони, але і схожий на них", - заявив психолог Курт Грей.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше математик зробив дивовижне відкриття щодо існування Бога.