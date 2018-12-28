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У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті

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У Росії похвалилися першим пробним рулінням по злітно-посадковій смузі в Воронежі транспортного літака Іл-112В.

Так, 28 грудня генеральний директор ПАТ "Іл" Олексій Рогозін на своїй сторінці в Facebook написав, що здійснений "відповідальний етап підготовки до першого польоту" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

У Росії планують, що Іл-112 прийде на зміну літакам Ан, які виробляються в Україні. Варто відзначити, що нещодавно Рогозін образився на американський журнал The National Interest за порівняння транспортника з Ан-140, з яким має схожу конструкцію. Вказувалося, що російський літак поступається українському в максимальній швидкості – 500 км/ч проти 575 км/ч.

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"Проблема таких оглядів у тому, що найчастіше використовуються рекламні цифри іноземних зразків". А вони, зрозуміло, завищені", – скаржився Рогозін.

У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті
У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті

У мережі неоднозначно відреагували на черговий "прорив" РФ. Користувачі відзначили зовнішню схожість з українським Ан.

"Жалюгідна пародія на АН-12", "А що власне змінилося? Крім кольору фарби? З 1969 року. Це як ВАЗ 2107, знятий зовсім нещодавно з виробництва, ну інжектор, ну кнопочки. Як був Ан-24 і Ан-26, так і залишився колишнім Радянським літаком", "Та як сказати... "новий" – злегка укорочений варіант вентиляторного Ан-148", – написали в мережі.

У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті
У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті
У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті

Також, зважаючи на часті НП з російськими літаками в мережі виникло питання, коли ж новинка впаде.

"Ставки де можна поставити, на якій хвилині на**еться? Або відразу на зльоті", "Ось це прорив", "Це що за мотлох", "Знову зідрано з українського АН", – написали користувачі.

У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті
У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті
У Росії похвалилися ''новітнім'' Іл-112: Москву підловили на плагіаті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони Росії похвалилося випробувальним пуском ракети комплексу "Авангард".

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
украинский АН???? Свины,АН-советский самолёт,от всего советского вы отказываетесь.Клепайте бронекатера из кровельного железа под щеня вмерла и не суйтесь в небо.
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иванов максим
иванов максим
укродебилы, смотрите, у обоих летаков крылья, они так похожи
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
иванов максим, не бзди, долбодятел :)
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
скорее АН-8 судя по двум движкам...а кстати, у кого они будут покупать двигатели ?
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andrei andrei
andrei andrei
Кузьмин Владислав, Не у вас. Двигло российское - ТВ7-117СТ:-)
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