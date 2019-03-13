У роботі Google трапився масштабний збій: кого зачепив

У сервісів компанії Google спостерігаються масштабні збої по всьому світу з ранку середи, 13 березня.

Як повідомляє сервіс Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, проблеми торкнулися пошукової системи Google, поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube.

Найбільшу кількість користувачів, що зіткнулися з проблемами, зафіксовано в Японії, Китаї, Східній Австралії, країнах Південно-Східної Азії, Мумбаї (Індія) і деяких штатах США (щоб подивитися карту, проскрольте до кінця).

Водночас в Україні немає проблем з використанням цих сервісів.

За словами користувачів, найчастіша проблема виникає з поштою Gmail, зокрема з неможливістю завантажити або відкрити вкладені файли.

Крім того, на YouTube може повільно відкриватися відтворення відео або прямих трансляцій.

У пошуковій системі Google можуть спостерігатися проблеми із синхронізацією акаунтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у роботі пошукової системи Google також спостерігався серйозний збій. Найбільше скаржилися користувачі з США.

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