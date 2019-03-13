|Технології
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

У роботі Google трапився масштабний збій: кого зачепив

1.3тЧитати матеріал російською

У сервісів компанії Google спостерігаються масштабні збої по всьому світу з ранку середи, 13 березня.

Як повідомляє сервіс Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, проблеми торкнулися пошукової системи Google, поштового клієнта Gmail і відеосервісу YouTube.

Найбільшу кількість користувачів, що зіткнулися з проблемами, зафіксовано в Японії, Китаї, Східній Австралії, країнах Південно-Східної Азії, Мумбаї (Індія) і деяких штатах США (щоб подивитися карту, проскрольте до кінця).

Водночас в Україні немає проблем з використанням цих сервісів.

Новини
Google оскандалився з "російським Кримом": у ситуацію втрутився посол у США

За словами користувачів, найчастіша проблема виникає з поштою Gmail, зокрема з неможливістю завантажити або відкрити вкладені файли.

У роботі Google трапився масштабний збій: кого зачепив
У роботі Google трапився масштабний збій: кого зачепив
У роботі Google трапився масштабний збій: кого зачепив

Крім того, на YouTube може повільно відкриватися відтворення відео або прямих трансляцій.

У пошуковій системі Google можуть спостерігатися проблеми із синхронізацією акаунтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у роботі пошукової системи Google також спостерігався серйозний збій. Найбільше скаржилися користувачі з США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки