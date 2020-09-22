У мережі з'явилися назви нових iPhone

У мережі опублікували ймовірні назви для нових смартфонів від компанії Apple. Молодша модель може називатися iPhone 12 mini.

Про це повідомляє видання MacRumors із посиланням на блогера L0vetodream, який опублікував інсайд.

За словами блогера модель iPhone 12 mini отримає екран діагоналлю 5,4 дюйма. Модель із діагоналлю дисплея 6,7 дюймів називатиметься iPhone 12 Pro Max. А смартфон із 6,1-дюймами отримає дві версії – iPhone 12 і iPhone 12 Pro.

Видання зазначило, що прикладка Pro в назвах iPhone з'явилася із запуском лінійки 2019 року. При цьому позначення mini використовувалося не для смартфонів, а для інших компактних девайсів – iPad mini, Mac mini і iPod mini.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Apple презентувала свої новинки. Компанія показала нові смарт-годинник, планшети, а також оголосила про запуск нових сервісів.

Також Apple, можливо, на початку 2021 року випустить більш доступну версію нового iPhone 12, який покажуть уже цієї осені.