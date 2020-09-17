У Кабміні будуть вимагати від Google і Apple видалити додаток "ВКонтакте" для українців

У Кабміні готують звернення до Google, Apple та інших провайдерів програмного забезпечення з вимогою вилучити мобільний додаток "ВКонтакте" для користувачів з України.

Про це повідомило Міністерство культури і інформаційної політики на сторінці в Facebook, відреагувавши на інформацію про те, що соцмережа змогла обійти блокування для свого мобільного додатка.

"З огляду на ризики для національної безпеки України і для захисту інформаційного простору, МКІП відразу прийняло в роботу цю інформацію і спільно з РНБО, СБУ та іншими правоохоронними органами невідкладно вживають відповідних заходів для блокування роботи цієї соціальної мережі на території нашої держави", – сказано в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що спецслужби РФ активно використовують "ВКонтакте" для поширення дезінформації, маніпулювання громадською думкою, а також для збору персональних даних та особистої інформації українців.

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що заборонена в Україні російська соціальна мережа "ВКонтакте" змогла обійти блокування для свого мобільного додатка.

Представники соцмережі пояснили, що для доступу з України без допомоги VPN (програми, яка змінює IP-адреса користувача) вони використовували проксі-сервер.