У Google відмовилися допомагати Пентагону з "розумним зброєю"

Компанія Google відмовилася від співпраці з Міністерством оборони США в питанні розробки штучного інтелекту для військових безпілотників.

Про це повідомив генеральний директор компанії Сундар Пічаї, оприлюднивши сім основних принципів, які ляжуть в основу робіт в даному напрямку, передає РБК.

Дане рішення прийняли після вимог співробітників компанії відмовитися від участі в проекті Пентагону.

Пічаї зазначив, що технології штучного інтелекту мають велике суспільне значення.

"Ми визнаємо, що така потужна технологія викликає настільки ж важливі питання про її майбутнє використання. Те, як і з якими цілями штучний інтелект розробляється і використовується, зробить значний вплив на наше суспільство в майбутньому. Будучи лідером в області розробки штучного інтелекту, ми відчуваємо велику відповідальність. Тому сьогодні ми оголошуємо сім принципів, яких будемо дотримуватися в нашій роботі в майбутньому", - повідомив він.

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Гендиректор компанії оголосив, що відтепер дослідження Google в області штучного інтелекту будуть проводитися з усією відповідальністю. Фахівці компанії не будуть займатися створенням штучного інтелекту для "потенційно небезпечних" проектів. Всі розробки повинні бути корисні для суспільства і забезпечувати його безпеку. Крім того, за його словами, штучний інтелект має залишатися під контролем людей.

Пічаї назвав "заборонені напрямки" роботи компанії в даній сфері. Так, Google ніколи не буде займатися розробкою штучного інтелекту для цілей, які завдадуть шкоди людям, порушать права людини і міжнародне право. Також штучний інтелект, створений фахівцями компанії, не застосовуватиметься для розробки зброї та в інтересах військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку вчених, через 10-15 років системи штучного інтелекту будуть здатні замінити людину.