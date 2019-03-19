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У 10 разів сильніше Хіросіми! З'явилося відео потужного вибуху метеорита на Камчатці

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У мережі опублікували відео вибуху метеора, який увійшов в атмосферу над Беринговим морем біля узбережжя Камчатки.

Інцидент стався ще в грудні минулого року, але лише зараз відео потрапило в мережу. Падіння космічного тіла зафіксували камери американського супутника "Terra" і японського "Himawari-8".

Сайт NASA повідомляє, що вибух стався приблизно в 350 кілометрах від узбережжя Камчатського краю, на висоті близько 26 кілометрів. Через хмари і сонячне світло, а також безлюдну місцевость очевидців вибуху метеорита не виявилося.

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На думку астрофізиків, діаметр боліда досягав десяти метрів, а його швидкість становила 32 кілометри в секунду. Енергія в результаті вибуху склала 173 кілотонни в тротиловому еквіваленті, що десять разів перевищує потужність вибуху ядерної бомби в Хіросімі.

Вчені припускають, що болід належав метеорного потоку Урсіди, які були активні з 17 по 26 грудня 2018 року.

Падіння метеорита

Падіння метеорита

Скріншот

Падіння метеорита

Падіння метеорита

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в Красноярському краї впав метеорит.

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Місце
Росія
Тег
NASA
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