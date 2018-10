Twitter втратив мільйони користувачів: у чому причина

Twitter втратив 9 мільйонів користувачів через боротьбу з ботами. Компанія оприлюднила дані.

Про це повідомив The Verge. Так, аудиторія Twitter зменшилася з 335 до 326 мільйонів за останній квартал.

Квартальна звітність вже другий раз поспіль показує падіння кількості користувачів. В першу чергу це пов’язано з тим, що Twitter почав блокувати та видаляти ботів та облікові записи, які поширюють спам та інший небажаний контент.

У компанії повідомили, що з минулого місяця почали проводити "чистку" в мережі набагато швидше завдяки новій технології, яка допомагає знаходити ботів.

Редакторка Recode Рані Молла (Rani Molla) виклала в своєму профілі інфографіку, в якій порівнюється статистика щодо аудиторії Twitter із 2014 року й до теперішнього часу.

Twitter lost 9 MILLION users last quarter — way more than ever pic.twitter.com/RaBwviLDEW