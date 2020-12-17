TikTok заблокував популярні відео про українських військових
Популярна соціальна мережа TikTok видалила зі своєї платформи тег #АТО, під яким публікувався контент про українських військових.
Всі відео, де був записаний цей хештег, отримали приховане блокування. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
Він уточнив, що такі ролики видно тільки на сторінці авторів і вони не індексуються в загальному перегляді.
Штефан зазначив, що цей тег був досить поширений в Україні і "набирав мільйонні перегляди".
"Із блокуванням хештега з ТОПів переглядів зникли всі відео російсько-української війни, докази російської агресії, відео з нашими воїнами", – написав офіцер.
Тим часом у TikTok вільно функціонують хештеги терористичних організацій, наприклад #ДНР #ЛНР #ЛДНР #Новоросія.
"Поки офіси соціальних мереж і модерація українського сегмента буде розташовуватися в Росії, ми й надалі будемо спостерігати це. Але війна і на цьому фронті триває", – підсумував військовий.
Нагадаємо, нещодавно в магазині додатків Google Play Store з'явилася програма-підробка, замаскована під українське військове радіо "Армія FM". Насправді додаток транслює російську пропаганду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аналітики прогнозують, що в 2021 році додаток TikTok збере 1,2 млрд активних користувачів на місяць. База цього сервісу вже виросла втричі порівняно з 2019-м.
Про те, що це за додаток і хто є популярними блогерами-тіктокерами з України, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
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