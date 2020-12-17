TikTok заблокував популярні відео про українських військових

Популярна соціальна мережа TikTok видалила зі своєї платформи тег #АТО, під яким публікувався контент про українських військових.

Всі відео, де був записаний цей хештег, отримали приховане блокування. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Він уточнив, що такі ролики видно тільки на сторінці авторів і вони не індексуються в загальному перегляді.

Штефан зазначив, що цей тег був досить поширений в Україні і "набирав мільйонні перегляди".

"Із блокуванням хештега з ТОПів переглядів зникли всі відео російсько-української війни, докази російської агресії, відео з нашими воїнами", – написав офіцер.

Тим часом у TikTok вільно функціонують хештеги терористичних організацій, наприклад #ДНР #ЛНР #ЛДНР #Новоросія.

"Поки офіси соціальних мереж і модерація українського сегмента буде розташовуватися в Росії, ми й надалі будемо спостерігати це. Але війна і на цьому фронті триває", – підсумував військовий.

Нагадаємо, нещодавно в магазині додатків Google Play Store з'явилася програма-підробка, замаскована під українське військове радіо "Армія FM". Насправді додаток транслює російську пропаганду.

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