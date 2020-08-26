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Зварювальні напівавтомати Dnipro-M: якість з першої іскри

Марія Шевчук
Марія Шевчук
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1,9 т.
Зварювальні напівавтомати Dnipro-M: якість з першої іскри

Зварювальні напівавтомати — обладнання, яке використовується для зварювання чорних і кольорових металів за допомогою дроту. Витратний матеріал у них подається механізовано. Напівавтомати широко використовуються у промисловості, монтажних і будівельних роботах. Український бренд електроінструменту та будівельного обладнання Dnipro-M пропонує надійні моделі сварок, з якими можуть працювати навіть люди без великого досвіду роботи. Купити напівавтомати зварювальні можна на офіційному сайті або у фірмових магазинах бренду.

Переваги зварювальних напівавтоматів Dnipro-M

Все напівавтоматичні зварки бренду мають переваги, які підвищують ефективність роботи.

Кілька режимів роботи

Інверторні напівавтомати Dnipro-M можуть варити як з використанням газового балона, так і за його відсутності. В останньому випадку використовується спеціальний флюсовий дріт з покриттям, що виділяє газ під час згоряння. Працювати з інверторними полуавтоматами можна в декількох режимах:

  • 2Т — зварювання за допомогою коротких швів;

  • 3Т — зварювання довгими швами;

  • SPOT — точкове зварювання. Цей режим дозволяє налаштовувати подачу дроту, обираючи інтервал його ходу від 0,1 до 1 секунди.

В асортименті Dnipro-M також представлено моделі, здатні працювати в режимі SAB, тобто, варити стандартними електродами. Діапазон діаметру електродів, які підходять для цих напівавтоматів, — від 1,6 до 4 мм.

Високий рівень надійності

Одна з головних особливостей зварювального обладнання бренду — можливість працювати за умов значних просадок напруги в мережі. Інверторні напівавтомати Dnipro-M не втрачають потужності при напрузі електричної мережі від 160 В. Це забезпечують три конденсатори, встановлені всередині обладнання. За температури повітря 25°С показник робочого циклу напівавтоматів становить 80%, а за 35°С — 60%.

Автоматизація зварювання

Зварювальні напівавтомати мають набір додаткових функцій, які значно полегшують роботу з обладнанням і дозволяють впоратися з ним навіть людям без великого досвіду зварювання:

  • ANTI-STICK. Захищає від прилипання і псування електрода. Під час залипання електрода система скидає струм до нуля, дозволяючи відірвати витратник і продовжити роботу.

  • HOT START. Спрощує старт роботи з апаратом — електрод швидко загоряється, навіть якщо напівавтомат ще не прогрівся. Це досягається за рахунок подачі підвищеного струму.

  • ARC FORCE. Дає можливість віддаляти і наближати електрод до металу, автоматично регулюючи струм. Дуга також залишатиметься стабільною під час відділення крапель металу від електрода.

  • VRD. Під час простою апарату або зміни витартника апарат захищає зварника від ураження електричним струмом.

Зручне використання

  • Всі регулятори управління можна знайти прямо на передній панелі.

  • Два цифрових дисплея, які має кожна модель, відображають точну інформацію про поточні параметри роботи. Зварювальник може легко контролювати роботу апарату.

  • Рукоятка рукава має хороший рівень стійкості до високої температури. Гумові накладки покращують зчеплення з рукою, захищаючи від вислизання.

  • На боковій поверхні напівавтоматів є місце для кріплення зварювального пальника — рукав буде надійно закріплений в робочій зоні.

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