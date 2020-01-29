Український бренд електроінструменту опублікував яскравий краш-тест на своєму YouTube-каналі

Відомий український бренд електроінструменту та обладнання для побутового та професійного використання Dnipro-M на своєму офіційному YouTube-каналі опублікував незвичне відео – краш-тест кутових шліфувальних машин (болгарок). Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки.

Болгарка Dnipro-M

Це відео викликає інтерес не лише у постійних користувачів продукції бренду, але навіть у тих людей, які особисто не знайомі з електроінструментом Dnipro-M. Відео допоможе зрозуміти, яка болгарка краще.

Краш-тест болгарок Dnipro-M

В ході краш-тесту ведучий сипав пісок в отвори редуктора, кидав інструмент на землю з висоти власного зросту і розбирав корпус КШМ, щоб оглянути конструкцію і подивитися, що ж з нею стало. Всі протестовані моделі показали дійсно бездоганну роботу.

Як обрати болгарку

Щоб зрозуміти, як обрати гарну болгарку, слід звертати увагу на такі параметри:

• потужність двигуна;

• кількість обертів;

• діаметр диска і насадок;

• додаткові особливості.

До числа додаткових особливостей відносяться: ергономічність корпусу і ручок, плавний пуск, захист від заклинювання, система видалення пилу і кнопка з захистом від пилу.

На що впливає потужність? Від цього параметра безпосередньо залежить продуктивність обраного пристрою. Вибір болгарки для домашнього використання в більшості випадків зводиться до більш простих вимог. Мінімальна потужність в цьому випадку має становити близько 500-900 Вт. При цьому ціни на болгарки в Україні залишаються доступними.

Інші особливості побутових моделей:

полегшений корпус (до 2,5 кг);

немає перевантаження в електромережі;

діаметр робочого диска – 115-125 мм.

Основні причини поломок КШМ

Розглянемо типові несправності болгарки:

1. З часом сальник починає пропускати воду на підшипник і редуктор, вимиваючи мастило і призводячи до зносу деталей.

2. Якщо летять іскри і задимілася болгарка, роботу слід негайно припинити і віднести інструмент у ремонт. Ймовірно, вийшов з ладу редуктор. Такі проблеми можуть виникнути у результаті попадання з водою шламу.

3. Деякі виробники болгарок встановлюють на свої інструменти слабку схему регулювання швидкостей, що також може стати причиною поломки.

4. Ще однією причиною, через яку може знадобитися ремонт редуктора, є перегрів двигуна. Будь-якому інструменту періодично потрібно дозволяти попрацювати на холостих обертах.

Техніка безпеки

1. Використовуйте спеціальні аксесуари для захисту очей, обличчя і рук;

2. Повністю звільніть простір для роботи;

3. Сховайте горючі матеріали;

4. Перевірте надійність фіксації робочої заготовки;

5. Міцно тримайте інструмент обома руками;

6. Не тисніть на болгарку в процесі роботи. Вона повинна діяти "своїми силами";

7. Коли роботу закінчено, дочекайтеся повної зупинки обертання, після чого покладіть інструмент догори диском;

8. Від'єднайте КШМ від мережі і впевніться у відсутності диму.

Який матеріал не ріже болгарка

Не використовуйте КШМ для деревини. Це пояснюється високим ступенем небезпеки в ході такої експлуатації.

При нарізанні деревини болгаркою існує висока ймовірність від'єднання напайки, що може привести до травми оператора. Також існує ризик захоплення зубами великої кількості деревини, в результаті чого КШМ різко вислизне з рук.

Правильна робота КШМ – запорука вашої безпеки і якісної роботи!

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