Український бренд електроінструменту опублікував яскравий краш-тест на своєму YouTube-каналі

Відомий український бренд електроінструменту та обладнання для побутового та професійного використання Dnipro-M на своєму офіційному YouTube-каналі опублікував незвичне відео – краш-тест кутових шліфувальних машин (болгарок). Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки.
Болгарка Dnipro-M
Це відео викликає інтерес не лише у постійних користувачів продукції бренду, але навіть у тих людей, які особисто не знайомі з електроінструментом Dnipro-M. Відео допоможе зрозуміти, яка болгарка краще.
Краш-тест болгарок Dnipro-M
В ході краш-тесту ведучий сипав пісок в отвори редуктора, кидав інструмент на землю з висоти власного зросту і розбирав корпус КШМ, щоб оглянути конструкцію і подивитися, що ж з нею стало. Всі протестовані моделі показали дійсно бездоганну роботу.
Як обрати болгарку
Щоб зрозуміти, як обрати гарну болгарку, слід звертати увагу на такі параметри:
• потужність двигуна;
• кількість обертів;
• діаметр диска і насадок;
• додаткові особливості.
До числа додаткових особливостей відносяться: ергономічність корпусу і ручок, плавний пуск, захист від заклинювання, система видалення пилу і кнопка з захистом від пилу.
На що впливає потужність? Від цього параметра безпосередньо залежить продуктивність обраного пристрою. Вибір болгарки для домашнього використання в більшості випадків зводиться до більш простих вимог. Мінімальна потужність в цьому випадку має становити близько 500-900 Вт. При цьому ціни на болгарки в Україні залишаються доступними.
Інші особливості побутових моделей:
полегшений корпус (до 2,5 кг);
немає перевантаження в електромережі;
діаметр робочого диска – 115-125 мм.
Основні причини поломок КШМ
Розглянемо типові несправності болгарки:
1. З часом сальник починає пропускати воду на підшипник і редуктор, вимиваючи мастило і призводячи до зносу деталей.
2. Якщо летять іскри і задимілася болгарка, роботу слід негайно припинити і віднести інструмент у ремонт. Ймовірно, вийшов з ладу редуктор. Такі проблеми можуть виникнути у результаті попадання з водою шламу.
3. Деякі виробники болгарок встановлюють на свої інструменти слабку схему регулювання швидкостей, що також може стати причиною поломки.
4. Ще однією причиною, через яку може знадобитися ремонт редуктора, є перегрів двигуна. Будь-якому інструменту періодично потрібно дозволяти попрацювати на холостих обертах.
Техніка безпеки
1. Використовуйте спеціальні аксесуари для захисту очей, обличчя і рук;
2. Повністю звільніть простір для роботи;
3. Сховайте горючі матеріали;
4. Перевірте надійність фіксації робочої заготовки;
5. Міцно тримайте інструмент обома руками;
6. Не тисніть на болгарку в процесі роботи. Вона повинна діяти "своїми силами";
7. Коли роботу закінчено, дочекайтеся повної зупинки обертання, після чого покладіть інструмент догори диском;
8. Від'єднайте КШМ від мережі і впевніться у відсутності диму.
Який матеріал не ріже болгарка
Не використовуйте КШМ для деревини. Це пояснюється високим ступенем небезпеки в ході такої експлуатації.
При нарізанні деревини болгаркою існує висока ймовірність від'єднання напайки, що може привести до травми оператора. Також існує ризик захоплення зубами великої кількості деревини, в результаті чого КШМ різко вислизне з рук.
Правильна робота КШМ – запорука вашої безпеки і якісної роботи!
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