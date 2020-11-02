У мережі показали колекцію раритетних комп'ютерних мишей. Фото

У мережі показали знімки колекції раритетних моделей комп'ютерної миші. Найстарішу з них було випущено 1981 року.

Фото колекції опублікував користувач під ніком tbotmaster на сайті pikabu.ru. У підписі до фото він зазначив, що всього в нього 135 "ретро-мишей" (щоб переглянути фото, доскролльте новину до кінця).

"Найстаріша: 1981 рік. Оптична. Перші серійні миші були оптичні, ага. Використовувався спеціальний килимок з малюнком міліметрівки. Механіка з'явилася пізніше, а з коліщатком – ще пізніше", – написав колекціонер.

Як відомо, першу комп'ютерну мишу було створено 1963 року в Стенфордському дослідницькому інституті. Її винахідником вважається Дуглас Енгельбарт, який отримав патент на пристрій 1970 року. Інженером, що зібрав первинний прототип і став першим користувачем, був співробітник лабораторії Енгельбарта Вільям Інгліш.

Спочатку пристрій являв собою брусок з однією кнопкою і двома коліщатками, що дозволяли пересувати картинки по вертикалі. 1971 року Вільям Інгліш, під час роботи в Xerox PARC, розробив кулькову мишу, замінивши два коліщатка на одну кульку. Така модель пристрою була актуальною до 90-х років. Світову популярність комп'ютерна миша набула завдяки використанню в комп'ютерах Apple Macintosh та пізніше – в ОС Windows для IBM PC сумісних комп'ютерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з творців першої комп'ютерної миші Вільям Інгліш помер 26 липня 2020 року в США у віці 93 років. Також раніше повідомлялося, що в мережі засвітили архівне фото, на якому майбутні засновники Microsoft тестують комп'ютер.