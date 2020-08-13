У Києві відбудеться KyivSmartCityForum 2020: дискусії про майбутнє розумних міст

8 жовтня 2020р. найкращі українські та міжнародні експерти з інновацій, урбаністи, представники влади та антикризові менеджери розкажуть про трансформації, які відбуваються по всьому світу під впливом пандемії.Тисячі гостей та експертів з різних країн візьмуть участь у KyivSmartCityForum 2020 —інноваційній онлайн-платформі для дискусій про майбутнє розумних міст.

KyivSmartCityForum— це унікальний контент, різні точки зору, досвід професіоналів в удосконаленні всіх аспектів smart-життя.Цього року захід відбуватиметься в онлайн-форматі.Все, що було оффлайн — тепер онлайн на одній платформі! Окрім виступів провідних українських та міжнародних спікерів, віртуальна виставкова зона з найкращими технологічними рішеннями, живе спілкування зі smart-спільнотою, інтерактивні заходи, вбудовані відеочати учасників та експонентів виставкової зони, квізи та рейтинги. У режимі реального часу - експерти з різних країн, антикризові стратегії, цікаві інтерактивні заходи та нові форми взаємодії з аудиторією.

Програма форуму складається з чотирьох секцій. В секції "Smartcity. СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В SMART МІСТІ" учасники дізнаються про світові тенденції розвитку розумних міст в умовах нових викликів; стан розвитку сучасної криптоекономіки і штучного інтелекту; про цифрову трансформацію регіонів та кібербезпеку в смарт містах. Експерти розкажуть про розвиток інтелектуальної відеоаналітики в Україні і в світі та дадуть відповідь, як на даному етапі співіснують приватність та діджиталізація.

Секція "Smartarchitecture"присвячена роліBigData у впровадженні інтелектуальних систем в новій міській архітектурі. Спікери секції "SmartEnvironment. Екосистема розумного міста" проаналізують, яку політику ведуть міста щодо небезпечних відходів та які інновації плануються в цій сфері, а у секції "Urbantransportation. Управління трафіком"експерти візуалізують майбутнє транспорту після пандемії.

У фокусі форуму – готовність міст і громадян до кризових ситуацій, автоматизація процесів та технології, які допомагають почуватися захищено у світі, який швидко змінюється.Спікери з України, Нідерландів, США, Іспанії, Німеччини та Сінгапуру нададуть чітко структуровану інформацію, яка допоможе громадянам адаптуватися до нових умов.Світових експерти представлять реальні кейси та рекомендації щодо технологій, які допомагають адаптуватися бізнесу під час непередбачених ситуацій.

У рамках KyivSmartCityForum 2020 відбудеться також щорічна церемонія нагородження міст-лідерів з впровадження інноваційних рішень в інфраструктуру, де будуть відзначені найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи у 8-ми номінаціях.

KyivSmartCityForum 2020 проводиться вже вп’яте, і є однією з головних подій Східної Європи, присвячених популяризації smartcity-технологій.Минулого року захід відвідали понад 4000 гостей, а знаннями та практикою поділилися 60 кращихміжнародних та українськихекспертів.

До 14 серпня діє знижка 50% на усі категорії квитків.

Детальніша інформація на сайті форуму.