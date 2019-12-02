У Києві відбудеться конференція Games Gathering Conference

Вже на цих вихідних пройде найграндіозніша подія цього року - Games Gathering Conference 2019. Kiev!

7-8-го грудня, конференція Games Gathering пройде в Києві і в 5-й раз збере в своїх стінах більше 3000 ігрових розробників з 30-ти різних країн. Вас чекають більше 100 цікавих і корисних лекцій, круглих столів і дискусійних панелей, більше 50 спонсорських стендів, понад 70-ти інді команд, які представлять свої проекти.

Games Gathering - це чудовий майданчик для пошуку нових ділових партнерів і співробітників, для спілкування з потенційними роботодавцями і старими друзями. Це конкурси і батли з цінними призами, живе спілкування із зірками геймдева і унікальна подія не тільки для ігрової індустрії України, а й усієї Східної Європи. Відвідавши Games Gathering 2019 ви дуже продуктивно завершите свій робочий рік, а наше затишне препаті від компанії Playtika і отвязной головне паті від Unreal Engine запам'ятаються вам надовго!

До 6 грудня у вас є шанс придбати квитки за поточною ціною. У дні конференції квитки можна буде придбати на стійці реєстрації, але вже за підвищеною ціною.

Не пропустіть можливість стати частиною найкрутішого геймдев події! Ми вас чекаємо!

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