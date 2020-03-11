Смартфон Asus може стати найпотужнішим на ринку

Геймерський смартфон Asus ROG Phone 3 стане першим телефоном, в який встановлять новий мобільний процесор від Qualcomm. "Серцем" смартфона стане Snapdragon 865 Plus, що зробить смартфон найпотужнішим на ринку.

Про це повідомило китайське видання MyDrivers з посиланням на джерела. Інсайдери вважають, що крім ROG Phone 3, процесор Snapdragon 865 Plus повинні отримати і інші Android-смартфони.

Snapdragon 865 Plus буде побудований з використанням семінанометрового техпроцесу TSMC, базуватися на ядрах Kryo 485, мати графічний процесор Adreno 645. Журналісти відзначили, що концепти смартфонів, які працюють на новому чіпі, набрали понад 600 тисяч балів у популярному бенчмарку AnTuTu.

Asus ROG Phone 3 3dnews.ru

Asus ROG Phone 3 3dnews.ru

Видання зауважило, що раніше смартфон ігрової лінійки Asus ROG Phone 2 був першим девайсом, який отримав процесор Snapdragon 855 Plus.

Asus ROG Phone 3 повинні представити в 3-му кварталі поточного року.

Як писав OBOZREVATEL, недавно компанія Samsung почала блокувати в Україні роботу смарт-телевізорів, які були ввезені в країну за "сірими" схемами. З такою ж проблемою зіткнулися жителі інших країн – Молдови та Білорусі.

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