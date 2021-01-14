Samsung представив свої флагманські смартфони: скільки коштуватимуть новинки

Компанія Samsung в четвер, 14 січня, представила три флагманських смартфона Galaxy S21, S21 + і S21 Ultra.

Під час презентації, яка транслювалася на YouTube-каналі Samsung Ukraine, були розкриті характеристика та дизайн новинок (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цього року позиціонування S-серії змінилося і тепер S21 позначений як молодшим флагманом, стандартним – S21 +, а передовим – S21 Ultra.

Нові смартфони будуть оснащені 5-нанометровим трехкластерним 8-ядерним процесором Exynos 2100.

Він включає в себе новий графічний прискорювач Mali-G78 з 14 обчислювальними ядрами, 3-ядерний нейропроцесори і високопродуктивний процесор обробки зображень (ISP), здатний працювати з камерами дозволом до 200 мегапікселів.

S21 і S21+ отримають по 8 ГБ оперативної пам'яті з внутрішнім сховищем на 128 або 256 ГБ, S21 Ultra буде представлений в двох версіях – з 12 і з 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ сховища.

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