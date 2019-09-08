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9 вересня • оновлено в 11:14
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Названо шість кращих смартфонів 2019 року: який придбати

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Експерти склали список шести кращих смартфонів 2019 року, які стануть найкращим вибором при покупці нового мобільного пристрою.

Про це повідомляє " Новий час", яке склало рейтинг гаджетів, відштовхуючись від ряду параметрів, від характеристик до ціни.

Названо шість кращих смартфонів 2019 року: який придбати

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Експерти зібрали кілька моделей смартфонів, які є найцікавішими з точки зору співвідношення ціна-якість, при цьому вони постаралися зібрати найактуальніші цінові категорії.

Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, ціна від 13 000 грн

Названо шість кращих смартфонів 2019 року: який придбати

Смартфон оснащений великим безрамковий AMOLED-екраном без вирізів і сканером відбитків пальців прямо в екрані.

Всередині - найпотужніший на даний момент процесор Qualcomm Snapdragon 855, який охолоджується графітовим радіатором і пристойна кількість пам'яті (від 6 ГБ).

Для якісних знімків передбачена потрійна основна камера з зумом і ширококутним режимом (48 + 13 + 8 МП).

Для селфі - 20-мегапіксельна фронтальна камера, яка ховається в корпус смартфона.

Для тривалої роботи встановлений акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки. А з корисних і важливих особливостей є двохдіапазонний Wi-Fi і NFC-модуль для безконтактних платежів.

Смартфон Nokia 3.1 Plus, ціна від 3 000 грн

Названо шість кращих смартфонів 2019 року: який придбати

Смартфон має металевий корпус і виглядає цілком пристойно. Оснащений 6-дюймовим HD-екраном зі співвідношенням сторін 18: 9 без вирізів.

За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор MediaTek Helio P22, який не особливо підходить для ігор, але все інше працює як треба. Оперативної пам'яті 3 ГБ, вбудованої - 32 ГБ.

Задня камера подвійна, з основним 13-мегапіксельним модулем і допоміжним сенсором на 5 мегапікселів. Фронтальна камера на 8 мегапікселів.

Ємність акумулятора становить 3500 мАг, що при досить скромній продуктивності цілком достатньо. Працює смартфон на чистій ОС Android актуальної версії 8-й версії.

Приємний бонус - NFC, чим смартфони даного цінового сегмента зазвичай похвалитися не можуть. Це означає, що ви зможете розплачуватися в супермаркетах, не дістаючи картку з гаманця, нарівні з власниками набагато більш дорогих смартфонів.

Смартфон Samsung Galaxy S10e, ціна від 20 000 грн

Названо шість кращих смартфонів 2019 року: який придбати

Galaxy S10e отримав більшість достоїнств своїх старших братів, а "під ніж" пішли не найважливіші функції.

У нього якісний 5.8-дюймовий FullHD + (2280 × 1080) AMOLED-дисплей з вирізом для камери. Замість трьох камер ззаду залишилося дві: пожертвували модулем телефото для 2х зуму, але надширококутний залишився на місці.

Основний модуль точно такий же, як і у старших моделей: 12 мегапікселів зі змінною діафрагмою f / 1.5-2.4 і оптичною стабілізацією.

Замість модного сканера відбитків пальців в екрані, як у старших моделей, тут використовується "традиційний" варіант, який поєднаний з кнопкою харчування на бічній грані.

Акумулятор 3100 мАг, є швидка зарядка по кабелю і бездротова зарядка, в тому числі і зворотна.

Продуктивність не постраждала: всередині - флагманський процесор Exynos 9820, 6 або 8 ГБ оперативної і 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Плюс гібридний лоток, в який замість другої SIM можна поставити MicroSD.

Смартфон Apple iPhone Xr, ціна від 21 000 грн

Названо шість кращих смартфонів 2019 року: який придбати

Поняття "хороше співвідношення ціна-якість" слабо поєднується зі смартфонами Apple, але молодша модель лінійки Apple iPhone Xr може стати хорошим вибором: тут встановлено OLED, а IPS-дисплей, але він відмінної якості.

Основна камера одинарна і позбавлена будь-яких особливостей старших моделей типу перефокусировки. Але фотографії виходять дуже хорошої якості.

Це - ще один яскравий приклад (крім Google Pixel) того, наскільки важливо зробити правильно ПО камери.

В іншому смартфон не поступається старшим моделям: той же продуктивний процесор Apple A12 Bionic, 3 ГБ оперативної і від 64 ГБ вбудованої пам'яті, великий (як для iPhone) акумулятор на 2942 мАг з підтримкою швидкої і бездротової зарядки, захист від пилу і вологи за стандартом IP67 і підтримка Apple Pay для безконтактних платежів.

Смартфон Samsung Galaxy M20, ціна від 5 500 грн

Названо шість кращих смартфонів 2019 року: який придбати

Практично всю фронтальну панель займає витягнутий 6.3-дюймовий PLS-дисплей (аналог IPS) з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів і маленьким вирізом під фронтальну камеру. Усередині восьміядерний процесор Exynos 7904 власної розробки компанії, якого цілком достатньо і для додатків, і для більшості ігор.

Пам'яті достатньо: 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої. Можна вставити картку пам'яті, слоти для microSD і двох nano-SIM окремі.

Одне з важливих переваг апарату - великий акумулятор на 5000 мАг, та й NFC-модуль не буде зайвим. Задня камера подвійна. Основний модуль на 13 мегапікселів з оптикою f / 1.9 робить непогані фото. У другого 5-мегапіксельного модуля кут огляду становить 120 градусів. Фронтальна камера на 8 МП середня, її можна задіяти для розблокування.

Пожертвували для адекватного цінника тільки корпусом (він пластиковий) і Wi-Fi модулем (він не підтримує мережі 5 ГГц).

Смартфон Huawei P Smart Z, ціна від 7 000 грн

Названо шість кращих смартфонів 2019 року: який придбати

Huawei P Smart Z за цілком адекватну суму пропонує набір з усього найважливішого, що має бути в сучасному смартфоні. Він отримав 6.59-дюймовий екран без вирізів і отворів з IPS-матрицею і роздільною здатністю Full HD +.

Це стало можливо завдяки висувній конструкції селф-камери. Він працює на процесорі Kirin 710 в парі з 4 ГБ оперативної пам'яті, чого вистачить і для будь-яких додатки, і пограти вже можна комфортно. Вбудований накопичувач на 64 ГБ, є слот для карт пам'яті. За автономність відповідає акумулятор на 4000 мАг з портом USB-C.

Основна камера подвійна на 16 Мп + 2 Мп, а фронтальна - на 16 Мп з функціями ІІ. Є також NFC-модуль для Google Pay і роз'єм для навушників. Працює смартфон на операційній системі Android 9 Pie з оболонкою EMUI 9.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на виборах президента 2024 українці голосуватимуть смартфонами

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Тема
інновації
Тег
Китайські смартфони
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Без Umidigi S3, подборка фуфло.
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Руководитель Классный
Руководитель Классный
Bogachuk Alex, какая на.рен umidigi
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