Топтеми:

Названі найпопулярніші смартфони 2020 року

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Огляди
2,1 т.
Очолив рейтинг iPhone 11

Перше місце серед найбільш популярних смартфонів в 2020 році зайняла найдоступніша з флагманських моделей Apple – iPhone 11.

Рейтинг найпопулярніших гаджетів склали експерти Ovum, пише Omdia. З початку року було продано понад 37,7 млн смартфонів вказаної моделі.

На друге місце потрапив среднебюджетной Samsung Galaxy A51 – 11,4 мільйона пристроїв.

Далі йде Redmi Note 8 від Xiaomi, продажі яких досягли 11 мільйонів одиниць з початку року.

Загалом рейтинг першої десятки виглядає наступним чином:

  1. iPhone 11 – 37,7 млн проданих примірників;

  2. Samsung Galaxy A51 - 11,4 млн;

  3. Redmi Note 8 - 11 млн;

  4. Redmi Note 8 Pro – 10,2 млн;

  5. iPhone SE – 8,7 млн;

  6. iPhone Xr - 8 млн;

  7. iPhone 11 Pro Max – 7,7 млн;

  8. Redmi 8 A - 7,3 млн;

  9. Redmi 8 - 6,8 млн;

  10. iPhone 11 Pro - 6,7 млн.

Рейтинг найпопулярніших смартфонів в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня відбудеться презентація нової лінійки гаджетів Apple.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

SamsungXiaomiAppleмобільний телефон
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook