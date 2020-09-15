Названі найпопулярніші смартфони 2020 року

Перше місце серед найбільш популярних смартфонів в 2020 році зайняла найдоступніша з флагманських моделей Apple – iPhone 11.
Рейтинг найпопулярніших гаджетів склали експерти Ovum, пише Omdia. З початку року було продано понад 37,7 млн смартфонів вказаної моделі.
На друге місце потрапив среднебюджетной Samsung Galaxy A51 – 11,4 мільйона пристроїв.
Далі йде Redmi Note 8 від Xiaomi, продажі яких досягли 11 мільйонів одиниць з початку року.
Загалом рейтинг першої десятки виглядає наступним чином:
iPhone 11 – 37,7 млн проданих примірників;
Samsung Galaxy A51 - 11,4 млн;
Redmi Note 8 - 11 млн;
Redmi Note 8 Pro – 10,2 млн;
iPhone SE – 8,7 млн;
iPhone Xr - 8 млн;
iPhone 11 Pro Max – 7,7 млн;
Redmi 8 A - 7,3 млн;
Redmi 8 - 6,8 млн;
iPhone 11 Pro - 6,7 млн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня відбудеться презентація нової лінійки гаджетів Apple.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!