Названі найпопулярніші смартфони 2020 року

Перше місце серед найбільш популярних смартфонів в 2020 році зайняла найдоступніша з флагманських моделей Apple – iPhone 11.

Рейтинг найпопулярніших гаджетів склали експерти Ovum, пише Omdia. З початку року було продано понад 37,7 млн смартфонів вказаної моделі.

На друге місце потрапив среднебюджетной Samsung Galaxy A51 – 11,4 мільйона пристроїв.

Далі йде Redmi Note 8 від Xiaomi, продажі яких досягли 11 мільйонів одиниць з початку року.

Загалом рейтинг першої десятки виглядає наступним чином:

iPhone 11 – 37,7 млн проданих примірників; Samsung Galaxy A51 - 11,4 млн; Redmi Note 8 - 11 млн; Redmi Note 8 Pro – 10,2 млн; iPhone SE – 8,7 млн; iPhone Xr - 8 млн; iPhone 11 Pro Max – 7,7 млн; Redmi 8 A - 7,3 млн; Redmi 8 - 6,8 млн; iPhone 11 Pro - 6,7 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня відбудеться презентація нової лінійки гаджетів Apple.

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