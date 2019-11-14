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14 листопада • оновлено в 20:17
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Motorola відродила культову "жабку на стероїдах": характеристики і ціна

2.1т
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Компанія Motorola представила модель RAZR, яка нагадує культовий "телефон-жабку".

Як передає CNN, флагманський пристрій виглядає як звичайний смартфон, однак його можна скласти навпіл.

Модель має дисплей 6,6 дюйма зі співвідношенням сторін 21:9. Ширина становить всього 72 мм, висота – 94 мм, а товщина – 14 мм. У розгорнутому вигляді висота досягає 172 мм.

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Motorola відродила культову "жабку на стероїдах": характеристики і ціна

Motorola

Motorola відродила культову "жабку на стероїдах": характеристики і ціна

Motorola

Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 710, оснащений двома камерами на 16 і 5 мп. Ємність акумулятора – 2510 мАг. Оперативна і вбудована пам'ять – 6 і 128 ГБ відповідно.

"Це схоже на оригінальний RAZR на стероїдах", – коментують експерти. Продаж моделі стартує вже в січні за ціною $1499.

Motorola відродила культову "жабку на стероїдах": характеристики і ціна

Motorola

Motorola відродила культову "жабку на стероїдах": характеристики і ціна

Motorola

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в компанії Samsung зізналися в серйозній проблемі. З'ясувалося, що для розблокування смартфона Galaxy S10 підійде будь-який відбиток пальця.

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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Так писали 6.2 дюйма. На обозе 6.6. а за 1500 уе покупать телефон? Ну ну
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