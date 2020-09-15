Apple представила новий годинник Watch Series з пульсоксиметром. Фото і характеристики

Компанія Apple 15 вересня офіційно представила смарт-годинник Apple Watch нового покоління.

Вони зберегли той же дизайн, що в моделі Series 4 і Series 5, проте з внутрішніми удосконаленнями і новими функціями. Серед них – датчик пульсоксиметра, який здатний вимірювати рівень кисню в крові (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Так, нові Apple Watch Series 6 також отримали новий швидкий чіп S6, який дозволяє працювати з новими датчиками продуктивніше і швидше; вбудований чіп Apple U1, який реалізує технологію ультрашірокополосной зв'язку (Ultra Wideband, UWB).

За словами представників компанії, годинник за п'ятнадцять секунд здатні визначати рівень кисню в крові. Також Apple уклала партнерські угоди з престижними університетами для вивчення впливу низького рівня кисню в крові на розвиток низки захворювань.

Також до смартфону тепер можна підключити годинники своїх рідних (наприклад, дитини або літнього родича), навіть якщо у них немає iPhone.

Більш доступним варіантом стали Apple Watch SE. У них використовується чіп S5, який удвічі рази швидший, ніж у Series 3.

У моделі зберегли багато фірмових функцій Series 3, в тому числі виявлення падіння, компас і висотомір, відстеження сну.

Передзамовлення на годинник доступне вже сьогодні, проте продажі стартують в п'ятницю, 18 вересня.

Вартість Apple Watch Series 6 складе 399 доларів, Apple Watch SE – 279 доларів. При цьому Apple Watch Series 3 подешевшали до 199 доларів.

Годинники будуть доступні в синьому, золотому, сіро-чорному і червоному кольорах.

Також компанія презентувала свій фітнес-сервіс для Apple Watch – Fitness+. Вартість підписки складе 9,99 долара на місяць або 79,99 долара на рік. Запуск запланований до кінця року. При цьому при покупці Apple Watch дадуть три місяці безкоштовного користування.

Нагадаємо, що 15 вересня відбулася презентація нової продукції компанії, на якій, крім годин, були представлені iPad і iPad Air новітнього покоління. З приводу нових iPhone в компанії нічого не сказали. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію події.

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