Apple покаже новий iPhone: що вже відомо про смартфон

Компанія Apple 10 вересня 2019 року під час презентації швидше за все покаже новий смартфон iPhone 11 (відомий як iPhone XI), старт продажів якого заплановано на 20 вересня.

Про це йдеться на сайті прес-служби Apple, яка в цьому році може повернутися до звичного найменуванню моделей без римських цифр в назвах.

bug.hr

Що очікувати від нового iPhone:

Діагональ екрану від 5,8 до 6,5 дюйма;

Більш міцний скляний корпус, поліпшений захист від води;

LCD-екран для "молодшої" версії і OLED-дисплей для "старших" моделей;

Оновлена 12-мегапіксельна камера з новими датчиками і телеоб'єктив;

Оновлена фронтальна камера на 12 мегапікселів і частотою slo-mo зйомки в 120 кадрів/сек;

Новий 7-нанометровий процесор А13, швидший і більш економний;

Від 4 до 6Гб оперативної пам'яті;

Реверсивна зарядка, яка зможе підживлювати інші пристрої Apple без кабелю;

Збільшена ємність акумулятора: від 3000 мАг у "молодших" моделей до 3500 мАг для "старшої" версії;

Зарядний пристрій на 18 Вт з функцією прискореної зарядки.

Чого не варто чекати в нових iPhone:

Підтримки мереж 5G;

ToF-датчика для вимірювання відстані під час фотографування;

Екрану без "чубчика" з датчиками і підвищеної частоти розгортки;

Екрану, що гнеться;

Сканера відбитків пальців в екрані;

Роз'єму USB-C, щоб використовувати один універсальний кабель для всіх пристроїв.

Як вважають аналітики, спадкоємець iPhone XR може отримати назву iPhone XT, при цьому новий Айфон 2019 можливо буде мати приставку Pro. Варто врахувати, що один з інсайдерів також передбачав, що на задній панелі більше не буде написи "iPhone".

iPhone 11 буде мати звичайну для останніх моделей iPhone форму корпусу, помітно зменшену верхню рамку дисплея і потрійну камеру.

Система з трьох камер буде розташована трикутником на досить великій квадратній платформі, щл будет випирати з корпусу.

Також у iPhone 11 і iPhone 11 Max в лівому верхньому кутку на задній панелі буде потрійна, а у оновленого iPhone XR - подвійна камера.

Також у всіх моделей залишиться "монобров", причому її розмір не зміниться за рахунок додавання нової фронтальної камери і поліпшення системи Face ID, з сенсорами для сканування особи і інших функцій.

iPhone 11 і iPhone 11 Max отримають OLED-дисплеї, при цьому молодша модель продовжить поставлятися з LCD-панеллю.

При цьому OLED-екрани iPhone 11 і iPhone 11 Max можуть виготовити за допомогою технології Y-OCTA. Вона дозволяє інтегрувати тачскрін прямо в дисплейну панель і зменшити товщину компонентів.

Дисплеї iPhone 11 і iPhone 11 Max можуть також отримати підтримку Apple Pencil.

Також очікуєтсья, що діагональ дисплеїв нових смартфонів буде відповідати дисплеям торішніх iPhone.

Дисплеї нових iPhone отримають збільшену частоту оновлення 90 Гц, щоб зробити зображення більш плавним, при цьому в іграх частота оновлення дисплеїв буде збільшуватися до 120 Гц.

Обидві версії iPhone 11 отримають скляний корпус, який буде набагато міцнішим, ніж у попередників; задню поверхню виготовлять зі спеціального матованого скла, яке краще протистоїть пошкодженям.

Також смартфони отримають систему на базі 7-нанометрового процесора A13, але скільки у нього буде ядер і на якій частоті вони працюватимуть - невідомо.

Виробником чіпів для нових айфонів залишиться тайванська компанія TSMC, яка з 2016 року є єдиним постачальником цих компонентів.

Крім основного, буде в iPhone 11 і iPhone 11 Max і додатковий процесор. Він, згідно з чутками, буде відповідати за комп'ютерний зір і функції доповненої реальності.

iPhone XR другого покоління теж обладнають процесором A13. А ще на думку зарубіжних журналістів, в цьому році в пристрій додадуть 4 ГБ оперативної пам'яті.

У 2019 Apple може збільшити ємність акумулятора. Згідно з недавніми заявами DigiTimes, у iPhone 11 батарея буде на 3200 мАг, у iPhone 11 Max - на 3500 мАг, а у нового iPhone XR - на 3000 мАг.

Крім іншого, Apple може нарешті додати в коробку 18-ватний зарядний пристрій і кабель USB-C на Lightning.

Також Айфон 2019 отримає нові камери - iPhone 11 і iPhone 11 Max оснастять потрійним модулем камери з 12-мегапіксельним ширококутним телеоб'єктивом.

Нові флагмани будуть краще знімати в темряві, отримають триразовий оптичний зум і зможуть коректувати і покращувати зображення і відео в режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту.

Варто зазначити, що старт продажів iPhone 11 почнеться приблизно через 10 днів після презентації. Найчастіше Apple запускає продажі нових iPhone по п'ятницях. Презентація iPhone 11 пройде 10 вересня 2019, тому швидше за все запуск смартфона в продаж відбудеться 20 вересня.

Відомо, що iPhone 11 вийдуть в продаж з прошивкою iOS 13 на борту.

Що стосується ціни нових айфонів, що раніше аналітики компанії Wedbush зробили прогноз про те, що iPhone 11 і iPhone 11 Max стануть дешевше, ніж їх попередники.

За словами експертів, Apple зробить смартфони дешевше через відчутне падіння продажів iPhone XS і iPhone XS Max через їх дорожнечу.

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