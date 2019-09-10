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11 вересня • оновлено в 11:35
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Apple показала новий iPad: подробиці і фото

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Віцепрезидент компанії Apple Грег Йозвяк під час щорічної презентації показав новий планшет iPad 7-го покоління.

Про характеристики ґаджета, який тепер підтримує повнорозмірну клавіатуру Smart Keyboard1, бізнесмен розповів під час виступу в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно.

Новий iPad 7-го покоління

Новий iPad 7-го покоління

apple.com

Новини
Apple показала світу новий iPhone, iPad і Apple Watch: всі подробиці і фото

Характеристики нового iPad;

  • Алюмінієвий корпус у сріблястому, золотому й кольорі "сірий космос";

  • Пам'ять об'ємом 32 ГБ і 128 ГБ;

  • Дисплей Retina діагоналлю 10,2 дюйма з роздільною здатністю 264 ppi;

  • Підтримка Apple Pencil і клавіатури Smart Keyboard;

  • Потужний процесор A10 Fusion 64-бітної архітектури, включаючи співпроцесор М10;

  • Зовнішня камера на 8 мегапікселів + фронтальна камера на 1,2 мегапікселя;

  • WiFI-модуль із підтримкою LTE;

  • Операційна система iPadOS + доступ до сервісів Apple Arcade і Apple TV+.

За словами Йозвяка, iPad сьомого покоління отримав 10,2-дюймовий Retina-дисплей, класичний дизайн і кнопку Home і Touch ID.

iPad 7-го покоління

iPad 7-го покоління

apple.com

"Новий iPad — це наш найпопулярніший і найдоступніший iPad, в якому реалізовано ще більше інновацій. У новому iPad із iPadOS є все, за що користувачі так люблять наші ґаджети. І ще більше можливостей для творчості, навчання, роботи та ігор", — заявив він.

iPad 7-го покоління

iPad 7-го покоління

apple.com

Також планшет отримав процесор A10 Fusion, співпроцесор М10 і Smart Connector для Smart Keyboard. Я і попередні версії, він підтримує фірмовий стилус Apple Pencil.

Ґаджет вагою 500 грамів також отримав підтримку високошвидкісного підключення до бездротових мереж і мереж Gigabit Class LTE.

Також iPad має підтримку сервісів Squarespace і Google Docs, операційну систему iPadOS і доступ до сервісів Apple Arcade і Apple TV+.

Для замовлення планшет буде доступний з 30-го вересня.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповів, як компанія Apple показала світу новий iPhone, iPad і Apple Watch: всі подробиці і фото.

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Тема
Презентація Apple
Місце
США
Тег
Apple
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