Apple показала новий iPad: подробиці і фото

Віцепрезидент компанії Apple Грег Йозвяк під час щорічної презентації показав новий планшет iPad 7-го покоління.
Про характеристики ґаджета, який тепер підтримує повнорозмірну клавіатуру Smart Keyboard1, бізнесмен розповів під час виступу в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно.
Новий iPad 7-го покоління
apple.com
Характеристики нового iPad;
Алюмінієвий корпус у сріблястому, золотому й кольорі "сірий космос";
Пам'ять об'ємом 32 ГБ і 128 ГБ;
Дисплей Retina діагоналлю 10,2 дюйма з роздільною здатністю 264 ppi;
Підтримка Apple Pencil і клавіатури Smart Keyboard;
Потужний процесор A10 Fusion 64-бітної архітектури, включаючи співпроцесор М10;
Зовнішня камера на 8 мегапікселів + фронтальна камера на 1,2 мегапікселя;
WiFI-модуль із підтримкою LTE;
Операційна система iPadOS + доступ до сервісів Apple Arcade і Apple TV+.
За словами Йозвяка, iPad сьомого покоління отримав 10,2-дюймовий Retina-дисплей, класичний дизайн і кнопку Home і Touch ID.
iPad 7-го покоління
apple.com
"Новий iPad — це наш найпопулярніший і найдоступніший iPad, в якому реалізовано ще більше інновацій. У новому iPad із iPadOS є все, за що користувачі так люблять наші ґаджети. І ще більше можливостей для творчості, навчання, роботи та ігор", — заявив він.
iPad 7-го покоління
apple.com
Також планшет отримав процесор A10 Fusion, співпроцесор М10 і Smart Connector для Smart Keyboard. Я і попередні версії, він підтримує фірмовий стилус Apple Pencil.
Ґаджет вагою 500 грамів також отримав підтримку високошвидкісного підключення до бездротових мереж і мереж Gigabit Class LTE.
Також iPad має підтримку сервісів Squarespace і Google Docs, операційну систему iPadOS і доступ до сервісів Apple Arcade і Apple TV+.
Для замовлення планшет буде доступний з 30-го вересня.
Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповів, як компанія Apple показала світу новий iPhone, iPad і Apple Watch: всі подробиці і фото.
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