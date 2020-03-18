Apple показала нові iPad Pro: які характеристики

Компанія Apple представила нову модель iPad Pro – з лазерним далекоміром (LiDAR) і підтримкою трекпада.

Ґаджет також отримав новий чіп A12Z Bionic і надширококутну камеру. Про це йдеться на сайті виробника.

Примітно, що крім нового iPad Pro, компанія показала і оновлений кейс із клавіатурою Magic Keyboard і вбудованим трекпадом. Зазначається, що цей пристрій підтримуватиме multi-touch жести, він також отримав "плавне регулювання нахилу" і підсвічування клавіш.

Apple представила нову модель iPad Pro apple.com/ru/ipad-pro

В Apple заявили, що не стали копіювати традиційні курсори, як на macOS. Тепер, коли користувачі будуть переміщати пальці по сенсорній панелі iPad Pro, курсор сам "підсвічуватиме" елементи інтерфейсу.

"Нова модель планшета отримала оновлений восьмиядерний процесор A12Z Bionic. Серед основних змін у чіпі поліпшена архітектура термовиделенія і контролери продуктивності", – йдеться на сайті компанії.

Apple представила нову модель iPad Pro apple.com/ru/ipad-pro

Крім цього, підкреслюється, що одним із головних нововведень у iPad Pro стала нова система камер – основний ширококутний модуль із роздільною здатністю 12 МП з підтримкою 4К відеозапису і другий надширококутний сенсор із роздільною здатністю 10 МП. Останній дозволяє захопити вдвічі більше простору.

Ціни на новий iPad Pro з LiDAR-датчиком і підтримкою трекпада:

iPad Pro на 11 дюймів коштує від $799, а клавіатура з трекпедом – $299;

iPad Pro на 12,9 дюймів – від $949, клавіатура з трекпедом – $349.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові поставки iPhone будуть значно обмежені через епідемію коронавірусу в Китаї. У компанії Apple це пояснили спадом виробництва на фабриках, які розташовані в КНР, і турботою про здоров'я їхніх співробітників.

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