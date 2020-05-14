Телефон повільно заряджається: чому це відбувається та як виправити

Пошкодження смартфона та знос акумулятора можуть бути однією з причин повільного заряджання телефону.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про основні причини повільного заряджання батареї та як це усунути.

Зарядний пристрій

Необхідно заряджати смартфон тільки оригінальною зарядкою, де є висока сила вихідного струму. Наприклад, недорогі телефони часто адаптер з силою струму від 1 до 2 Ампер, чого недостатньо для швидкої зарядки.

Зарядка смартфона

USB-кабель

Довга зарядка може також вказувати на проблеми в USB-кабелі. Він може мати механічні пошкодження, які не видно неозброєним оком. Тому варто перевірити провід з іншим зарядним адаптером.

Зарядний роз'єм

Можливо, повільна зарядка пов'язана з роз'ємом смартфона, який може бути пошкоджений, мати наліт корозії або просто забруднений.

Очищати технологічний отвір треба акуратно, наприклад, зубною щіткою. Використовувати металеві предмети варто з обережністю, щоб не пошкодити роз'єм.

Чому смартфон повільно заряджається

Навантаження на телефон

Безліч додатків і висока фонова активність гаджета може негативно позначатися на зарядці. Адже саме при підключенні до живлення зазвичай автоматично завантажуються та оновлюються програми.

Для перевірки таких додатків потрібно зайти в налаштування смартфона та примусово їх закрити.

Батарея

Найчастіше в смартфоні стоять літій-іонні акумулятори, які з часом втрачають свій заряд. Зазвичай така проблема виникає після 3-4 років використання телефоном.

Якщо телефон оснащений прискоренюї зарядкою, то термін роботи батареї скорочується вдвічі. В такому випадку допоможе тільки спеціалізована заміна акумулятора.

Робота смартфона

При прискореній зарядці програми смартфона самі варіюють потужність, знижуючи її при досягненні певного відсотка заряду. Наприклад, телефон може зарядитися на 50% за півгодини, але потім процес зарядки сповільниться навмисно, щоб уникнути псування батареї.

Бездротова зарядка телефону

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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