"Кращий кандидат на населеність": астрономи вперше виявили "водяну" планету

Астрономи з Університетського коледжу Лондона виявили планету, яка ймовірно повністю заповнена водою.

Екзоланета K2-18b була виявлення ще чотири роки тому у сузір'ї Лева приблизно в 110 світлових роках від Землі, але "придивилися" дослідники до неї тільки зараз. Про це повідомляє КП з посиланням на NASA.

Вчені, що спеціалізуються в області екзохіміі, скористалися даними, які в період з 2016 по 2017 рік передавав космічний телескоп "Хаббл" (NASA's Hubble Space Telescope). Вони вивчили зміну світла зірки в той час, коли по її диску проходила планета — та сама K2-18b. Спектральний аналіз виявив атмосферу і пари води, які були присутні в ній. Астрономи оцінили зміст води аж до 50 відсотків.

Астрономи вперше виявили "водяну" планету NASA

Дослідники навіть не виключають, що планета ця — суцільний океан. Начебто Соляріс Станіслава Лема. А оскільки K2-18b знаходиться в так званій зоні населеності, тобто, на комфортній відстані від свого світила, то вода ця швидше за все рідка — сприяє зародженню і розвитку життя.

Планета виявилася більша за Землю приблизно в 2,4 рази і майже в 8 разів важче. Її щільність складає 4 з гаком грама на кубічний сантиметр. Даний факт свідчить про те, що планета — кам'яниста. Тобто, така ж, як і наша. Окрім наявності води, у неї майже напевно є атмосфера. Склад атмосфери поки не відомий. Але астрономи припускають, що в ній присутні водень і гелій. Супер-землі — називають подібних гігантів.

Астрономи вперше виявили "водяну" планету NASA

К2-18 — червоний карлик. Ця зірка приблизно в 2 рази легше за наше Сонце і майже в три рази менше за нього. Але планеті вистачає світла і тепла. І того, і іншого вона одержує не менше, ніж наша Земля. Оскільки розташована дуже близько до свого маленького червоного карлика. Рік на K2-18b триває 33 земних дня.

"K2-18b — кращий кандидат на населеність, який у нас зараз є", — так тепер відгукується про планету Ангелос Цірас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міф про планету-вбивцю отримав викриття, оскільки за 70 років з моменту її ймовірного відкриття у людства не з'явилося жодного тому підтвердження.

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