Стеження за Android, смс та дзвінками: топ-5 скандалів Facebook, що обурили світ

Найбільша у світі соціальна мережа Facebook відзначає 16-річчя. Так, соцмережа, засновником і лідером якої є американський програміст Марк Цукерберг, почала роботу 4 лютого 2004 року.

За цей час компанія Facebook встигла опинитися в центрі кількох скандалів. Про найгучніші з них розповість OBOZREVATEL.

Засновник Facebook Марк Цукерберг Pinterest

1. Скандал навколо Facebook і компанії Cambridge Analytica

Найбільший скандал навколо соцмережі Facebook прогримів у березні 2018 року, коли виявилося, що компанія Cambridge Analytica збирала дані користувачів через свій додаток в Facebook, а потім використовувала їх для розміщення політичної реклами під час, зокрема, президентської кампанії в США і референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу в 2016 році.

Глава соцмережі Марк Цукерберг при цьому визнав, що Facebook припустився кількох помилок, в результаті яких особисті дані мільйонів людей використали політтехнологи. Цукерберга навіть викликали для пояснень до Вашингтона.

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2. Стеження Facebook за смс і дзвінками

Незабаром після скандалу з компанією Cambridge Analytica у Facebook було змінено політику приватності і користувачам було дозволено завантажувати всю інформацію, зібрану про них. Після цього з'ясувалося, що Facebook може відстежувати дзвінки користувачів та історію смс-повідомлень. В окремих випадках виявилося, що соцмережа зберігала дані трирічної давності.

Крім того, в архіві Facebook опинилися номери телефонів контактів користувача, навіть ті, які були вже вилучені з телефону. Компанія на своє виправдання заявила, що користувачі самі давали дозвіл на збір цієї інформації.

3. Фейки у М'янмі в Facebook

У березні 2018 року Facebook отримала звинувачення в тому, що дозволила поширювати фейковий новини про етнічну групу рохінджа у М'янмі, яких систематично вбивають. Після інциденту Facebook видалила профілі зловмисників і оновила політику контенту, яка відтепер забороняла поширювати загрози насильства і дезінформацію, що спонукує до насильства.

Засновник Facebook Марк Цукерберг Pinterest

А в 2019 році через спалах насильства на Шрі-Ланці, що послідував після словесної перепалки у Facebook, влада острова вирішила тимчасово заблокувати соцмережі. У Папуа-Новій Гвінеї було прийнято аналогічне рішення.

4. Злом 30 мільйонів акаунтів Facebook

У вересні 2018 року хакери зуміли знайти вразливе місце у коді Facebook і таким чином отримали доступ приблизно до 30 мільйонів акаунтів. Facebook заявила, що співпрацює з ФБР для встановлення осіб зловмисників.

Засновник Facebook Марк Цукерберг Pinterest

5. Стеження Facebook за власниками Android

У листопаді 2019 року в ході судового позову з розробником додатків були оприлюднені понад 4 тисячі сторінок внутрішніх документів Facebook. Згідно з ними, компанія перекривала доступ розробникам до даних, плануючи відстежувати місцезнаходження користувачів Android, розглядала можливість стягування плати за доступ до даних користувачів, у тому числі і з розробників, і боролася з конкурентами під прикриттям турботи про користувачів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Росія, Іран і Китай збираються втрутитися у вибори президента США в 2020 році. Таку заяву зробив засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю NBC.

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